В Нижневартовске отменили празднования дня города из-за инцидента с заложником

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Виды города. Нижневартовск, флаг нижневартовска
Праздничные мероприятия в честь Дня города в Нижневартовске перенесены Фото:

В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города, из-за инцидента с заложником и стрельбой, устроенной экс-чиновником Владимиром Широковым. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Мероприятия, которые были запланированы в честь для города, из-за сегодняшних событий были отменены. Мы их перенесем на другую дату», — сообщили в администрации.

При этом чиновники отметили, что это вынужденная мера. Все запланированные на сегодня мероприятия будут обязательно проведены. Вот только дату в мэрии пока не уточнили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по полицейским. Стрелком оказался экс-чиновник Владимир Широков. В отношении его следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

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В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города, из-за инцидента с заложником и стрельбой, устроенной экс-чиновником Владимиром Широковым. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Мероприятия, которые были запланированы в честь для города, из-за сегодняшних событий были отменены. Мы их перенесем на другую дату», — сообщили в администрации. При этом чиновники отметили, что это вынужденная мера. Все запланированные на сегодня мероприятия будут обязательно проведены. Вот только дату в мэрии пока не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по полицейским. Стрелком оказался экс-чиновник Владимир Широков. В отношении его следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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