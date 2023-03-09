В Нижневартовске отменили празднования дня города из-за инцидента с заложником

09 марта 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Праздничные мероприятия в честь Дня города в Нижневартовске перенесены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города, из-за инцидента с заложником и стрельбой, устроенной экс-чиновником Владимиром Широковым. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Мероприятия, которые были запланированы в честь для города, из-за сегодняшних событий были отменены. Мы их перенесем на другую дату», — сообщили в администрации. При этом чиновники отметили, что это вынужденная мера. Все запланированные на сегодня мероприятия будут обязательно проведены. Вот только дату в мэрии пока не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по полицейским. Стрелком оказался экс-чиновник Владимир Широков. В отношении его следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города, из-за инцидента с заложником и стрельбой, устроенной экс-чиновником Владимиром Широковым. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Мероприятия, которые были запланированы в честь для города, из-за сегодняшних событий были отменены. Мы их перенесем на другую дату», — сообщили в администрации. При этом чиновники отметили, что это вынужденная мера. Все запланированные на сегодня мероприятия будут обязательно проведены. Вот только дату в мэрии пока не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по полицейским. Стрелком оказался экс-чиновник Владимир Широков. В отношении его следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.