В Нижневартовске отменили празднования дня города из-за инцидента с заложником

В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия, организованные в честь Дня города, из-за инцидента с заложником и стрельбой, устроенной экс-чиновником Владимиром Широковым. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Мероприятия, которые были запланированы в честь для города, из-за сегодняшних событий были отменены. Мы их перенесем на другую дату», — сообщили в администрации.
При этом чиновники отметили, что это вынужденная мера. Все запланированные на сегодня мероприятия будут обязательно проведены. Вот только дату в мэрии пока не уточнили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял в заложники своего сына и открыл стрельбу по полицейским. Стрелком оказался экс-чиновник Владимир Широков. В отношении его следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.
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