Силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске

09 марта 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Подозреваемого сняли с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Транспортные полицейские на вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В результате оперативно-розыскных мероприятий 6 марта сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали 22-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в хищении конструктора на сумму почти 60 тысяч рублей из магазина детских товаров. Подозреваемый был снят сыщиками с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург», — сказано в сообщении. Молодой человек передан инициатору розыска. Информация с приметами и описанием внешности злоумышленника поступила в адрес оперуполномоченных уголовного розыска транспортной полиции от коллег из Управления МВД России по городу Новороссийску, где в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

Транспортные полицейские на вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В результате оперативно-розыскных мероприятий 6 марта сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали 22-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в хищении конструктора на сумму почти 60 тысяч рублей из магазина детских товаров. Подозреваемый был снят сыщиками с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург», — сказано в сообщении. Молодой человек передан инициатору розыска. Информация с приметами и описанием внешности злоумышленника поступила в адрес оперуполномоченных уголовного розыска транспортной полиции от коллег из Управления МВД России по городу Новороссийску, где в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».