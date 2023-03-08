08 марта 2023

Силовики задержали в Екатеринбурге преступника, находившегося в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого сняли с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург Фото:

Транспортные полицейские на вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 6 марта сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали 22-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в хищении конструктора на сумму почти 60 тысяч рублей из магазина детских товаров. Подозреваемый был снят сыщиками с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург», — сказано в сообщении.

Молодой человек передан инициатору розыска. Информация с приметами и описанием внешности злоумышленника поступила в адрес оперуполномоченных уголовного розыска транспортной полиции от коллег из Управления МВД России по городу Новороссийску, где в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

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Транспортные полицейские на вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В результате оперативно-розыскных мероприятий 6 марта сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили и задержали 22-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске по подозрению в хищении конструктора на сумму почти 60 тысяч рублей из магазина детских товаров. Подозреваемый был снят сыщиками с пассажирского поезда Москва-Екатеринбург», — сказано в сообщении. Молодой человек передан инициатору розыска. Информация с приметами и описанием внешности злоумышленника поступила в адрес оперуполномоченных уголовного розыска транспортной полиции от коллег из Управления МВД России по городу Новороссийску, где в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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