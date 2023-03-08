Конфликт между прокуратурой и мэрией Краснокамска выходит на уровень УК РФ

Прокуратура Краснокамска добивается уголовного дела для мэра Быкариза

09 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Прокуратура предприняла уже вторую попытку возбудить уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конфликт между прокурором и мэрией в городе-спутнике Перми Краснокамске, вызванный, как говорят источники в территории, увольнением жены первого из администрации, выходит на новый уровень. Прокурор Михаил Третьяков добивается возбуждения уголовного дела, связанного с неисполнением судебного решения, вынесенного по его иску. Оно обязывает власти отремонтировать дорогу «Часовня-Трубино». Это уже вторая попытка возбуждения уголовного дела по этой истории. В ноябре 2022 года было вынесено постановление об отказе. Но 27 февраля Третьяков его отменил. В распоряжении редакции есть письмо на имя главы администрации Краснокамска Игоря Быкариза. В нем говорится, что 1 марта в отдел судебных приставов по Краснокамску из прокуратуры поступил материал доследственной проверки по неисполнению решения о ремонте дороги. Для дачи объяснений дознаватель краснокамского отдела УФССП вызывает начальника финансового управления Краснокамска Марину Куличкову и руководителя управления благоустройства Ольгу Мухачеву. Куличковой предстоит доложить о том, можно ли взять средства на исполнение судебного решения из других бюджетных статей. Мухачева будет отчитываться, какие дороги ремонтировали в округе и почему не поставили в приоритет эту скандальную. Глава Краснокамска Игорь Быкариз заявил, что власти решение суда выполнили. На ремонт дороги «Часовня-Трубино» было выделено порядка 7 млн рублей. И она находится в нормативном состоянии. «Но нашу прокуратуру почему-то эта дорога беспокоит больше всего, и нам сложно понять мотивацию. Потому что у нас есть участки для многодетных, дорогам к которым надо уделить больше внимание», — отметил Быкариз. В Трубино, по его словам, живет два-три человека. И сосредоточиться на ремонте ул. Карла Маркса в Краснокамске, где живет 50 тысяч человек, важнее, рассудили депутаты, которые утверждают бюджет. Источники в Краснокамске добавляют, что, возможно, имеет место личный интерес. По данным инсайдеров, в Трубино есть охотничьи домики, где нередко видели местного прокурора. Игорь Быкариз говорит, что тоже слышал такие слухи, но «сам за руку не ловил». URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края и в УФССП. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между прокурором и мэрией в городе-спутнике Перми Краснокамске, вызванный, как говорят источники в территории, увольнением жены первого из администрации, выходит на новый уровень. Прокурор Михаил Третьяков добивается возбуждения уголовного дела, связанного с неисполнением судебного решения, вынесенного по его иску. Оно обязывает власти отремонтировать дорогу «Часовня-Трубино». Это уже вторая попытка возбуждения уголовного дела по этой истории. В ноябре 2022 года было вынесено постановление об отказе. Но 27 февраля Третьяков его отменил. В распоряжении редакции есть письмо на имя главы администрации Краснокамска Игоря Быкариза. В нем говорится, что 1 марта в отдел судебных приставов по Краснокамску из прокуратуры поступил материал доследственной проверки по неисполнению решения о ремонте дороги. Для дачи объяснений дознаватель краснокамского отдела УФССП вызывает начальника финансового управления Краснокамска Марину Куличкову и руководителя управления благоустройства Ольгу Мухачеву. Куличковой предстоит доложить о том, можно ли взять средства на исполнение судебного решения из других бюджетных статей. Мухачева будет отчитываться, какие дороги ремонтировали в округе и почему не поставили в приоритет эту скандальную. Глава Краснокамска Игорь Быкариз заявил, что власти решение суда выполнили. На ремонт дороги «Часовня-Трубино» было выделено порядка 7 млн рублей. И она находится в нормативном состоянии. «Но нашу прокуратуру почему-то эта дорога беспокоит больше всего, и нам сложно понять мотивацию. Потому что у нас есть участки для многодетных, дорогам к которым надо уделить больше внимание», — отметил Быкариз. В Трубино, по его словам, живет два-три человека. И сосредоточиться на ремонте ул. Карла Маркса в Краснокамске, где живет 50 тысяч человек, важнее, рассудили депутаты, которые утверждают бюджет. Источники в Краснокамске добавляют, что, возможно, имеет место личный интерес. По данным инсайдеров, в Трубино есть охотничьи домики, где нередко видели местного прокурора. Игорь Быкариз говорит, что тоже слышал такие слухи, но «сам за руку не ловил». URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края и в УФССП. На момент публикации ответ не был получен.