В «Единой России» началось выдвижение кандидатов на внутрипартийные выборы

09 марта 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В партии «Единая Россия» начался период выдвижения кандидатов на внутрипартийные выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» объявила о начале периода выдвижения кандидатов для участия во внутрипартийных выборах. Период подачи заявок продлится до 27 апреля. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Выдвижение кандидатов на предварительное голосование „Единой России“ будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU», — заявил Перминов. Он добавил, что кандидатами на выдвижение могут стать абсолютно все граждане России, имеющие пассивное избирательное право. Также кандидаты не должны иметь судимости, гражданство иного государства и вида на жительство в нем. Среди прочего, записаться в кандидаты не получится из-за наличия заграничных активов и членство в какой-либо партии. «Кандидатами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках», — рассказал Перминов. Он добавил, что в нынешних реалиях с этим могут возникнуть проблемы. В партии обратились с просьбой к таким кандидатам уведомлять об этом в обязательном порядке. Отмечается, что жителям новых регионов, имеющим гражданство Украины, для выдвижения в кандидаты необходимо предъявить в региональный оргкомитет партии «Единой России» копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. Также жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не придется подтверждать отсутствие судимости представлением справки. Период для агитации для кандидатов начинается сразу после выдвижения и продлится вплоть до 21 мая. Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. Процедура голосования по всей стране пройдет в режиме открытой модели, в которой могут участвовать все зарегистрированные избиратели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» объявила о начале периода выдвижения кандидатов для участия во внутрипартийных выборах. Период подачи заявок продлится до 27 апреля. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Выдвижение кандидатов на предварительное голосование „Единой России“ будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU», — заявил Перминов. Он добавил, что кандидатами на выдвижение могут стать абсолютно все граждане России, имеющие пассивное избирательное право. Также кандидаты не должны иметь судимости, гражданство иного государства и вида на жительство в нем. Среди прочего, записаться в кандидаты не получится из-за наличия заграничных активов и членство в какой-либо партии. «Кандидатами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках», — рассказал Перминов. Он добавил, что в нынешних реалиях с этим могут возникнуть проблемы. В партии обратились с просьбой к таким кандидатам уведомлять об этом в обязательном порядке. Отмечается, что жителям новых регионов, имеющим гражданство Украины, для выдвижения в кандидаты необходимо предъявить в региональный оргкомитет партии «Единой России» копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. Также жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не придется подтверждать отсутствие судимости представлением справки. Период для агитации для кандидатов начинается сразу после выдвижения и продлится вплоть до 21 мая. Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. Процедура голосования по всей стране пройдет в режиме открытой модели, в которой могут участвовать все зарегистрированные избиратели.