На Украине будут призывать на фронт осужденных за уклонение от мобилизации

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Осужденных уклонистов от мобилизации на Украине будут призывать в армию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за нетяжкие преступления могут призвать в армию», — передает сообщение Минобороны «Судебно-юридическая газета». Там отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.

На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.

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Осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию. Об этом сообщили в Минобороны Украины. «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за нетяжкие преступления могут призвать в армию», — передает сообщение Минобороны «Судебно-юридическая газета». Там отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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