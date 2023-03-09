На Украине будут призывать на фронт осужденных за уклонение от мобилизации

Осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
«Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за нетяжкие преступления могут призвать в армию», — передает сообщение Минобороны «Судебно-юридическая газета». Там отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.
На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.
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