Пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей

09 марта 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Тур рассчитан на четыре ночи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермякам предложили бюджетно съездить в отпуск в Мурманск. Путевка на четыре ночи с вылетом из Перми обойдется в 15 580 рублей с человека. Подробнее тур описали на странице турагентства «АВТ ТРЕВЕЛ» в соцсети «ВКонтакте». «Не пропустите новинку! Вылет из Перми 17 апреля. Проживание — в отеле „Три Барсука“. Он расположен в Мурманске недалеко от центра города. Рядом — кафе, магазины, крупные торговые центры. В стоимость путевки включены авиаперелет, багаж, трансферы, проживание, страховка», — указано в группе «АВТ ТРЕВЕЛ | Туроператор | Пермь». А вот что посмотреть в Мурманской области — туристы уже будут выбирать сами. Можно съездить на Кольский залив, посетить Териберку, горы Хибины, Кандалакшский заповедник, Сейдозеро, Атомный ледокол «Ленин» и другие достопримечательные места. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Вылет из Перми — 27 марта.

Пермякам предложили бюджетно съездить в отпуск в Мурманск. Путевка на четыре ночи с вылетом из Перми обойдется в 15 580 рублей с человека. Подробнее тур описали на странице турагентства «АВТ ТРЕВЕЛ» в соцсети «ВКонтакте». «Не пропустите новинку! Вылет из Перми 17 апреля. Проживание — в отеле „Три Барсука“. Он расположен в Мурманске недалеко от центра города. Рядом — кафе, магазины, крупные торговые центры. В стоимость путевки включены авиаперелет, багаж, трансферы, проживание, страховка», — указано в группе «АВТ ТРЕВЕЛ | Туроператор | Пермь». А вот что посмотреть в Мурманской области — туристы уже будут выбирать сами. Можно съездить на Кольский залив, посетить Териберку, горы Хибины, Кандалакшский заповедник, Сейдозеро, Атомный ледокол «Ленин» и другие достопримечательные места. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Вылет из Перми — 27 марта.