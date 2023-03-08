08 марта 2023

Пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, зима, вокзал, чемодан, пассажир, отток населения
Тур рассчитан на четыре ночи Фото:

Пермякам предложили бюджетно съездить в отпуск в Мурманск. Путевка на четыре ночи с вылетом из Перми обойдется в 15 580 рублей с человека. Подробнее тур описали на странице турагентства «АВТ ТРЕВЕЛ» в соцсети «ВКонтакте».

«Не пропустите новинку! Вылет из Перми 17 апреля. Проживание — в отеле „Три Барсука“. Он расположен в Мурманске недалеко от центра города. Рядом — кафе, магазины, крупные торговые центры. В стоимость путевки включены авиаперелет, багаж, трансферы, проживание, страховка», — указано в группе «АВТ ТРЕВЕЛ | Туроператор | Пермь».

А вот что посмотреть в Мурманской области — туристы уже будут выбирать сами. Можно съездить на Кольский залив, посетить Териберку, горы Хибины, Кандалакшский заповедник, Сейдозеро, Атомный ледокол «Ленин» и другие достопримечательные места.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Вылет из Перми — 27 марта.

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Пермякам предложили бюджетно съездить в отпуск в Мурманск. Путевка на четыре ночи с вылетом из Перми обойдется в 15 580 рублей с человека. Подробнее тур описали на странице турагентства «АВТ ТРЕВЕЛ» в соцсети «ВКонтакте». «Не пропустите новинку! Вылет из Перми 17 апреля. Проживание — в отеле „Три Барсука“. Он расположен в Мурманске недалеко от центра города. Рядом — кафе, магазины, крупные торговые центры. В стоимость путевки включены авиаперелет, багаж, трансферы, проживание, страховка», — указано в группе «АВТ ТРЕВЕЛ | Туроператор | Пермь». А вот что посмотреть в Мурманской области — туристы уже будут выбирать сами. Можно съездить на Кольский залив, посетить Териберку, горы Хибины, Кандалакшский заповедник, Сейдозеро, Атомный ледокол «Ленин» и другие достопримечательные места. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Вылет из Перми — 27 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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