07 марта 2023

Пермякам предлагают на весенние школьные каникулы туры в Калининград

© Служба новостей «URA.RU»
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МАКС-2021, второй день. Москва, авиация, зрители, самолет, авиасалон
Пермяки смогут улететь в Калининград по турпутевке уже в марте Фото:

Пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Пермская туристическая компания «Финист трэвел» набирает группу в тур на пять ночей.

«Туры в Калининград на весенние каникулы. В стоимость включено: авиаперелет из Перми, проживание с завтраками», — указано в посте на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

Вылет в Калининград — 27 марта. Есть несколько вариантов проживания. К примеру, путевка с проживанием в трехзвездочном отеле-замке с атмосферой средневековья обойдется в 25 850 рублей с человека. Чуть дороже будет тур, если разместиться в отеле с тремя звездами в историческом и деловом центре города — 28 350 рублей с человека. Отдых в отеле классом повыше в сердце культурно-исторического центра, на берегу реки Преголи обойдется в 31 150 рублей с человека. При желании в пакет тура агентство может добавить экскурсии.

Ранее URA.RU рассказывало, на какие даты лучше не покупать тур весной. Речь — в основном об отдыхе на море.

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Пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Пермская туристическая компания «Финист трэвел» набирает группу в тур на пять ночей. «Туры в Калининград на весенние каникулы. В стоимость включено: авиаперелет из Перми, проживание с завтраками», — указано в посте на странице компании в соцсети «ВКонтакте». Вылет в Калининград — 27 марта. Есть несколько вариантов проживания. К примеру, путевка с проживанием в трехзвездочном отеле-замке с атмосферой средневековья обойдется в 25 850 рублей с человека. Чуть дороже будет тур, если разместиться в отеле с тремя звездами в историческом и деловом центре города — 28 350 рублей с человека. Отдых в отеле классом повыше в сердце культурно-исторического центра, на берегу реки Преголи обойдется в 31 150 рублей с человека. При желании в пакет тура агентство может добавить экскурсии. Ранее URA.RU рассказывало, на какие даты лучше не покупать тур весной. Речь — в основном об отдыхе на море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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