Пермякам предлагают на весенние школьные каникулы туры в Калининград

08 марта 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут улететь в Калининград по турпутевке уже в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Пермская туристическая компания «Финист трэвел» набирает группу в тур на пять ночей. «Туры в Калининград на весенние каникулы. В стоимость включено: авиаперелет из Перми, проживание с завтраками», — указано в посте на странице компании в соцсети «ВКонтакте». Вылет в Калининград — 27 марта. Есть несколько вариантов проживания. К примеру, путевка с проживанием в трехзвездочном отеле-замке с атмосферой средневековья обойдется в 25 850 рублей с человека. Чуть дороже будет тур, если разместиться в отеле с тремя звездами в историческом и деловом центре города — 28 350 рублей с человека. Отдых в отеле классом повыше в сердце культурно-исторического центра, на берегу реки Преголи обойдется в 31 150 рублей с человека. При желании в пакет тура агентство может добавить экскурсии. Ранее URA.RU рассказывало, на какие даты лучше не покупать тур весной. Речь — в основном об отдыхе на море.

Пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Пермская туристическая компания «Финист трэвел» набирает группу в тур на пять ночей. «Туры в Калининград на весенние каникулы. В стоимость включено: авиаперелет из Перми, проживание с завтраками», — указано в посте на странице компании в соцсети «ВКонтакте». Вылет в Калининград — 27 марта. Есть несколько вариантов проживания. К примеру, путевка с проживанием в трехзвездочном отеле-замке с атмосферой средневековья обойдется в 25 850 рублей с человека. Чуть дороже будет тур, если разместиться в отеле с тремя звездами в историческом и деловом центре города — 28 350 рублей с человека. Отдых в отеле классом повыше в сердце культурно-исторического центра, на берегу реки Преголи обойдется в 31 150 рублей с человека. При желании в пакет тура агентство может добавить экскурсии. Ранее URA.RU рассказывало, на какие даты лучше не покупать тур весной. Речь — в основном об отдыхе на море.