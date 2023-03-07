Пермякам предлагают на весенние школьные каникулы туры в Калининград

Пермякам предложили провести весенние школьные каникулы в Калининграде. Пермская туристическая компания «Финист трэвел» набирает группу в тур на пять ночей.
«Туры в Калининград на весенние каникулы. В стоимость включено: авиаперелет из Перми, проживание с завтраками», — указано в посте на странице компании в соцсети «ВКонтакте».
Вылет в Калининград — 27 марта. Есть несколько вариантов проживания. К примеру, путевка с проживанием в трехзвездочном отеле-замке с атмосферой средневековья обойдется в 25 850 рублей с человека. Чуть дороже будет тур, если разместиться в отеле с тремя звездами в историческом и деловом центре города — 28 350 рублей с человека. Отдых в отеле классом повыше в сердце культурно-исторического центра, на берегу реки Преголи обойдется в 31 150 рублей с человека. При желании в пакет тура агентство может добавить экскурсии.
Ранее URA.RU рассказывало, на какие даты лучше не покупать тур весной. Речь — в основном об отдыхе на море.
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