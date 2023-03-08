08 марта 2023

В Кургане ученика элитной гимназии нашли дома мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
Курганские службы выехали на вызов к бездыханному подростку Фото:

В Кургане 15-летний подросток из курганской элитной гимназии совершил самоубийство. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы образования и правоохранительных органов.

«Ученик элитной гимназии был найден мертвым у себя дома», — рассказали источники. Определенные признаки указали на то, что смерть подростка наступила в результате попытки самоубийства.

Как рассказали источники, подросток рос в многодетной семье. В администрации города URA.RU рассказали, что «в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. С одноклассниками подростка работают педагоги-психологи. Семья на учете в органах социальной защиты населения не состояла».

Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении СКР региона. В управлении ответили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Кургане 15-летний подросток из курганской элитной гимназии совершил самоубийство. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы образования и правоохранительных органов. «Ученик элитной гимназии был найден мертвым у себя дома», — рассказали источники. Определенные признаки указали на то, что смерть подростка наступила в результате попытки самоубийства. Как рассказали источники, подросток рос в многодетной семье. В администрации города URA.RU рассказали, что «в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. С одноклассниками подростка работают педагоги-психологи. Семья на учете в органах социальной защиты населения не состояла». Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении СКР региона. В управлении ответили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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