В Кургане ученика элитной гимназии нашли дома мертвым

Курганские службы выехали на вызов к бездыханному подростку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане 15-летний подросток из курганской элитной гимназии совершил самоубийство. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы образования и правоохранительных органов.

«Ученик элитной гимназии был найден мертвым у себя дома», — рассказали источники. Определенные признаки указали на то, что смерть подростка наступила в результате попытки самоубийства.

Как рассказали источники, подросток рос в многодетной семье. В администрации города URA.RU рассказали, что «в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. С одноклассниками подростка работают педагоги-психологи. Семья на учете в органах социальной защиты населения не состояла».

Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении СКР региона. В управлении ответили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.