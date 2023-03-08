В Кургане ученика элитной гимназии нашли дома мертвым

В Кургане 15-летний подросток из курганской элитной гимназии совершил самоубийство. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы образования и правоохранительных органов.
«Ученик элитной гимназии был найден мертвым у себя дома», — рассказали источники. Определенные признаки указали на то, что смерть подростка наступила в результате попытки самоубийства.
Как рассказали источники, подросток рос в многодетной семье. В администрации города URA.RU рассказали, что «в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. С одноклассниками подростка работают педагоги-психологи. Семья на учете в органах социальной защиты населения не состояла».
Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении СКР региона. В управлении ответили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.
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