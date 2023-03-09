Президент Приднестровья знал о готовящемся теракте

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Глава ПМР Вадим Красносельский был заранее проинформирован о подготовке покушения на него Фото:

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заранее был оповещен о готовящемся теракте против него. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ПМР.

«Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении против него», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Там добавили, что президент республики позже обратится к жителям ПМР со своим видением ситуации.

Ранее стало известно о предотвращении покушения на президента ПМР Красносельского. По имеющейся информации, теракт готовился под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).

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Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заранее был оповещен о готовящемся теракте против него. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ПМР. «Вадим Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении против него», — говорится в telegram-канале пресс-службы. Там добавили, что президент республики позже обратится к жителям ПМР со своим видением ситуации. Ранее стало известно о предотвращении покушения на президента ПМР Красносельского. По имеющейся информации, теракт готовился под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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