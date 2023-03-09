Египетский турист, делая селфи, упал с набережной Екатеринбурга

В Екатеринбурге гражданина Египта, делая селфи, забыл о мерах предосторожности и упал с трехметровой набережной. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области.
«Мужчина хотел сделать яркое селфи, забыв о мерах предосторожности, он потерял равновесие и рухнул с трехметровой высоты набережной. Очевидцы вызвали скорую помощь», — сказано в сообщении. Через 10 минут после происшествия фельдшерская бригада службы «03» прибыла и оказала экстренную помощь.
Пострадавшего доставили в городскую больницу №36. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы ребер и двусторонний пневмоторакс. «Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс — критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких», — отметил врач-хирург приемного отделения больницы №36 Иван Ульянов.
Гость столицы Урала получил необходимую медицинскую помощь и препараты. Через несколько дней после происшествия его выписали на амбулаторное лечение. Здоровью пациента ничего не угрожает.
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