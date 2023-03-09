Египетский турист, делая селфи, упал с набережной Екатеринбурга

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Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, город екатеринбург, плотинка
Мужчина выписан на амбулаторное лечение и его здоровью ничего не угрожает Фото:

В Екатеринбурге гражданина Египта, делая селфи, забыл о мерах предосторожности и упал с трехметровой набережной. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области.

«Мужчина хотел сделать яркое селфи, забыв о мерах предосторожности, он потерял равновесие и рухнул с трехметровой высоты набережной. Очевидцы вызвали скорую помощь», — сказано в сообщении. Через 10 минут после происшествия фельдшерская бригада службы «03» прибыла и оказала экстренную помощь.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №36. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы ребер и двусторонний пневмоторакс. «Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс — критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких», — отметил врач-хирург приемного отделения больницы №36 Иван Ульянов.

Гость столицы Урала получил необходимую медицинскую помощь и препараты. Через несколько дней после происшествия его выписали на амбулаторное лечение. Здоровью пациента ничего не угрожает.

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В Екатеринбурге гражданина Египта, делая селфи, забыл о мерах предосторожности и упал с трехметровой набережной. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Мужчина хотел сделать яркое селфи, забыв о мерах предосторожности, он потерял равновесие и рухнул с трехметровой высоты набережной. Очевидцы вызвали скорую помощь», — сказано в сообщении. Через 10 минут после происшествия фельдшерская бригада службы «03» прибыла и оказала экстренную помощь. Пострадавшего доставили в городскую больницу №36. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы ребер и двусторонний пневмоторакс. «Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс — критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких», — отметил врач-хирург приемного отделения больницы №36 Иван Ульянов. Гость столицы Урала получил необходимую медицинскую помощь и препараты. Через несколько дней после происшествия его выписали на амбулаторное лечение. Здоровью пациента ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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