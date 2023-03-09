Польша отказалась передавать Украине большую партию истребителей

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Польша желает поставить Украине истребители вместе с другими западными союзниками, заявил Павел Шрот Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польские власти не намерены передавать Украине большое количество истребителей, вместо этого они хотят осуществить поставку техники в составе большой коалиции. Об этом заявил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

«Если говорить о передаче Польшей самолетов, то это не будет какое-то большое число», — передает слова Шрота радио Plus. Он подчеркнул, что Польша намерена поставлять Украине военную технику в составе широкой международной коалиции, что позволит украинским властям ощутить масштабы западной поддержки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявлял о готовности польской стороны предоставить Украине истребители МиГ-29 в связке с другими странами-членами НАТО. Президент Польши Анджей Дуда проинформировал, что истребители, готовые к передаче, находятся в полностью рабочем состоянии, передает RT. Помимо Польши желание передать Украине истребители выразила и Словакия, пишет «Национальная служба новостей».

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Польские власти не намерены передавать Украине большое количество истребителей, вместо этого они хотят осуществить поставку техники в составе большой коалиции. Об этом заявил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот. «Если говорить о передаче Польшей самолетов, то это не будет какое-то большое число», — передает слова Шрота радио Plus. Он подчеркнул, что Польша намерена поставлять Украине военную технику в составе широкой международной коалиции, что позволит украинским властям ощутить масштабы западной поддержки. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявлял о готовности польской стороны предоставить Украине истребители МиГ-29 в связке с другими странами-членами НАТО. Президент Польши Анджей Дуда проинформировал, что истребители, готовые к передаче, находятся в полностью рабочем состоянии, передает RT. Помимо Польши желание передать Украине истребители выразила и Словакия, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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