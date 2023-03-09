Сенатор Цеков допустил введение в России единой системы оповещения об угрозах

09 марта 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Разработкой систем оповещения населения занимаются в МЧС, напомнил Сергей Цеков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России могут ввести единую систему оповещения о тревоге, чтобы граждане могли ориентироваться только на нее и не вестись на фейки, но решить этот вопрос должны в МЧС. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «По большому счету где-то к этому мы идем [создание единой системы оповещения]. В том или ином регионе что-то подобное будет создаваться. Но единая система оповещения должна, как говорится, быть отработана от и до и быть в рамках всей России. То есть, чуть ли не преподаваться в школах, чтобы все понимали, что это такое. Этими всеми вопросами занимаются штабы гражданской обороны и МЧС. Если будет необходимость в разработке такого тотального оповещения фактически всей России, то они предложат», — объяснил Сергей Цеков. При этом сенатор не исключил, что система единого оповещения через современные электронные носители также может подвергаться хакерским атакам. «Опять-таки, если эта единая система оповещения будет строиться на каких-то современных электронных носителях, то их можно будет взломать. Можно в них влезть, через них осуществить ложную атаку. Сложная тема», — подчеркнул Цеков. URA.RU обратилось за комментарием в МЧС РФ. Ответ ожидается. Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов некоторые жители Свердловской области услышали 9 марта в эфире объявление о воздушной тревоге. Позже подобное произошло в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут ввести единую систему оповещения о тревоге, чтобы граждане могли ориентироваться только на нее и не вестись на фейки, но решить этот вопрос должны в МЧС. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «По большому счету где-то к этому мы идем [создание единой системы оповещения]. В том или ином регионе что-то подобное будет создаваться. Но единая система оповещения должна, как говорится, быть отработана от и до и быть в рамках всей России. То есть, чуть ли не преподаваться в школах, чтобы все понимали, что это такое. Этими всеми вопросами занимаются штабы гражданской обороны и МЧС. Если будет необходимость в разработке такого тотального оповещения фактически всей России, то они предложат», — объяснил Сергей Цеков. При этом сенатор не исключил, что система единого оповещения через современные электронные носители также может подвергаться хакерским атакам. «Опять-таки, если эта единая система оповещения будет строиться на каких-то современных электронных носителях, то их можно будет взломать. Можно в них влезть, через них осуществить ложную атаку. Сложная тема», — подчеркнул Цеков. URA.RU обратилось за комментарием в МЧС РФ. Ответ ожидается. Из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов некоторые жители Свердловской области услышали 9 марта в эфире объявление о воздушной тревоге. Позже подобное произошло в Москве.