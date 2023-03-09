В США назвали преимущества российского «супероружия»

Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Кинжал» является настоящим супероружием в руках РФ, которая имеет неоспоримые преимущества в маневрировании. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Ракеты „Кинжал“ являются лидерами российского супероружия нового поколения», — говорится в материале журнала. Там добавили, что ракеты разрабатывались специально для противодействия модернизированной системе противоракетной обороны США. Преимуществами такого оружия считается способность маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что делает эти ракеты тяжелыми для перехвата ПВО противника, заключил автор материала.
Ранее в США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. По словам президента России Владимира Путина, данное оружие по своим характеристикам не имеет равных в мире.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Кинжал» является настоящим супероружием в руках РФ, которая имеет неоспоримые преимущества в маневрировании. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Ракеты „Кинжал“ являются лидерами российского супероружия нового поколения», — говорится в материале журнала. Там добавили, что ракеты разрабатывались специально для противодействия модернизированной системе противоракетной обороны США. Преимуществами такого оружия считается способность маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что делает эти ракеты тяжелыми для перехвата ПВО противника, заключил автор материала. Ранее в США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. По словам президента России Владимира Путина, данное оружие по своим характеристикам не имеет равных в мире.