В свердловском городе микрорайон закрыли на карантин из-за дикой лисы

В микрорайоне Полевского объявили карантин по бешенству

Зеленый Бор закрыли на карантин до 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Зеленый Бор-1 в Полевском (Свердловская область) объявили карантин до 5 мая из-за бешенства, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте.

«В Зеленом Бору объявлен карантин по бешенству. Он продлится на всей территории микрорайона до 5 мая», — говорится в сообщении.

Дикую лису увидели в районе дома №23. Рядом с ней были две собаки с ушными бирками. Очевидцы рассказали, что между животными произошел контакт, пишет пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». Ветеринары, выехав за лисой, обнаружили ее труп. Тушу лисицы отправили на исследование, тогда-то и подтвердилось наличие вируса бешенства в крови дикого животного.

Ранее в садовом некоммерческом товариществе «Медик», что находится в Полевском, также объявили карантин из-за бешенства у лисицы. Всю территорию садового товарищества закрыли до 10 апреля.

Тогда дикое животное увидел хозяин одного садового участка. Мужчина приехал покормить собаку, но заметил рядом с псом труп лисы. Специалисты взяли кровь у лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства у нее.