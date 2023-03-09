09 марта 2023

В свердловском городе микрорайон закрыли на карантин из-за дикой лисы

В микрорайоне Полевского объявили карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Зеленый Бор закрыли на карантин до 5 мая Фото:

В микрорайоне Зеленый Бор-1 в Полевском (Свердловская область) объявили карантин до 5 мая из-за бешенства, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте.

«В Зеленом Бору объявлен карантин по бешенству. Он продлится на всей территории микрорайона до 5 мая», — говорится в сообщении.

Дикую лису увидели в районе дома №23. Рядом с ней были две собаки с ушными бирками. Очевидцы рассказали, что между животными произошел контакт, пишет пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». Ветеринары, выехав за лисой, обнаружили ее труп. Тушу лисицы отправили на исследование, тогда-то и подтвердилось наличие вируса бешенства в крови дикого животного.

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Ранее в садовом некоммерческом товариществе «Медик», что находится в Полевском, также объявили карантин из-за бешенства у лисицы. Всю территорию садового товарищества закрыли до 10 апреля.

Тогда дикое животное увидел хозяин одного садового участка. Мужчина приехал покормить собаку, но заметил рядом с псом труп лисы. Специалисты взяли кровь у лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства у нее.

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В микрорайоне Зеленый Бор-1 в Полевском (Свердловская область) объявили карантин до 5 мая из-за бешенства, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте. «В Зеленом Бору объявлен карантин по бешенству. Он продлится на всей территории микрорайона до 5 мая», — говорится в сообщении. Дикую лису увидели в районе дома №23. Рядом с ней были две собаки с ушными бирками. Очевидцы рассказали, что между животными произошел контакт, пишет пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». Ветеринары, выехав за лисой, обнаружили ее труп. Тушу лисицы отправили на исследование, тогда-то и подтвердилось наличие вируса бешенства в крови дикого животного. Ранее в садовом некоммерческом товариществе «Медик», что находится в Полевском, также объявили карантин из-за бешенства у лисицы. Всю территорию садового товарищества закрыли до 10 апреля. Тогда дикое животное увидел хозяин одного садового участка. Мужчина приехал покормить собаку, но заметил рядом с псом труп лисы. Специалисты взяли кровь у лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства у нее.
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