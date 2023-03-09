В свердловском городе микрорайон закрыли на карантин из-за дикой лисы

В микрорайоне Зеленый Бор-1 в Полевском (Свердловская область) объявили карантин до 5 мая из-за бешенства, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте.
«В Зеленом Бору объявлен карантин по бешенству. Он продлится на всей территории микрорайона до 5 мая», — говорится в сообщении.
Дикую лису увидели в районе дома №23. Рядом с ней были две собаки с ушными бирками. Очевидцы рассказали, что между животными произошел контакт, пишет пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». Ветеринары, выехав за лисой, обнаружили ее труп. Тушу лисицы отправили на исследование, тогда-то и подтвердилось наличие вируса бешенства в крови дикого животного.
Ранее в садовом некоммерческом товариществе «Медик», что находится в Полевском, также объявили карантин из-за бешенства у лисицы. Всю территорию садового товарищества закрыли до 10 апреля.
Тогда дикое животное увидел хозяин одного садового участка. Мужчина приехал покормить собаку, но заметил рядом с псом труп лисы. Специалисты взяли кровь у лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства у нее.
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