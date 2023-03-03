Сады под Екатеринбургом закрыли на карантин из-за бешенства

СНТ «Медик» закрыли на карантин до 10 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В садовом некоммерческом товариществе «Медик» (Полевской, Свердловская область) объявили карантин до 10 апреля из-за бешенства, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщает администрация Полевского.

«В СНТ „Медик“ объявлен карантин по бешенству. Он продлится на территории всего садового товарищества до 10 апреля», — пишет горадминистрация в соцсети «ВКонтакте».

Хозяин приехал на садовый участок, чтобы покормить собаку. Рядом с животным он обнаружил труп лисы. Ветеринары не обнаружили у собаки ран и царапин на теле. Домашнее животнее вакцинировали от бешенства. Специалисты взяли кровь у лисицы, результаты исследования подтвердили наличие вируса бешенства.

Ранее URA.RU писало, что село Полевского Косой Брод закрыли на карантин до 17 марта. Причиной стало выявленное бешенство у дикой лисы на территории села. В Екатеринбурге до 16 марта действует карантин по бешенству. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.