Проводницы боятся ездить в ЯНАО из-за пьяных вахтовиков

10 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Проводницы поездов отказываются от рейсов на Ямал из-за того, что к ним пристают вахтовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проводницы, которые вынуждены ездить в города ЯНАО, боятся беспредела вахтовиков. Как рассказала URA.RU одна из сотрудниц, в поездах вахтовики пьют и неадекватно себя ведут. «На Ямал никто не хочет ехать, потому что в вагонах происходит беспредел. Вахтовики напиваются и ведут себя неадекватно. Когда ты проводница, тебе сложно успокоить такого человека. Да и страшно, потому что не знаешь, что у человека в этом состоянии на уме», — делится собеседница агентства. По словам девушки, между сотрудницами часто ходят разговоры о пьяных вахтовиках, нападающих на проводников, которых они пытаются успокоить. «Страшно становиться и от этих слухов. Коллеги то делятся историями. И ты не знаешь, как потом себя правильно вести, чтобы не пострадать», — поясняет она. Собеседница рассказала, что самая длительная остановка в Новом Уренгое. Там за порядком следят силовики, которые тщательно проверяют работников вахты. В случае, если они ведут себя агрессивно или находятся в алкогольном опьянении, их снимают с поезда. Однако на других станциях время остановки гораздо меньше, и не всегда таких пассажиров удается проконтролировать. «У нас мало кто хочет добровольно ехать на Ямал. Почти никто не выбирает эти направления. Поэтому чаще всего руководство само назначает тех, кто отправится в города ЯНАО», — добавила она. Ранее сообщалось, что четырех вахтовиков сняли с поезда за то, что они распивали алкоголь. Также мужчины нецензурно выражались и мешали пассажирам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проводницы, которые вынуждены ездить в города ЯНАО, боятся беспредела вахтовиков. Как рассказала URA.RU одна из сотрудниц, в поездах вахтовики пьют и неадекватно себя ведут. «На Ямал никто не хочет ехать, потому что в вагонах происходит беспредел. Вахтовики напиваются и ведут себя неадекватно. Когда ты проводница, тебе сложно успокоить такого человека. Да и страшно, потому что не знаешь, что у человека в этом состоянии на уме», — делится собеседница агентства. По словам девушки, между сотрудницами часто ходят разговоры о пьяных вахтовиках, нападающих на проводников, которых они пытаются успокоить. «Страшно становиться и от этих слухов. Коллеги то делятся историями. И ты не знаешь, как потом себя правильно вести, чтобы не пострадать», — поясняет она. Собеседница рассказала, что самая длительная остановка в Новом Уренгое. Там за порядком следят силовики, которые тщательно проверяют работников вахты. В случае, если они ведут себя агрессивно или находятся в алкогольном опьянении, их снимают с поезда. Однако на других станциях время остановки гораздо меньше, и не всегда таких пассажиров удается проконтролировать. «У нас мало кто хочет добровольно ехать на Ямал. Почти никто не выбирает эти направления. Поэтому чаще всего руководство само назначает тех, кто отправится в города ЯНАО», — добавила она. Ранее сообщалось, что четырех вахтовиков сняли с поезда за то, что они распивали алкоголь. Также мужчины нецензурно выражались и мешали пассажирам.