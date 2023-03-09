09 марта 2023
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В ЯНАО возникли перебои с лекарством от эпилепсии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске нет препарата для лечения от эпилепсии Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) возникли временные трудности с поставкой лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

«Ко мне обратилась жена участника СВО, рассказала, что сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница бесплатно обеспечивает необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. Речь идет об отечественном препарате, который после введения санкций стали заказывать взамен импортного. Российский аналог хорошо себя зарекомендовал при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Данным препаратом по льготным рецептам в Ноябрьске обеспечиваются около 20 пациентов, кроме того, перебои с препаратом наблюдаются и в других населенных пунктах. Гудкова взяла решение вопроса с поставками препарата на особый контроль, для заказа препарата в департамент здравоохранения округа направлена заявка. Также она направила запрос в ведомство о точных сроках поставки лекарства.

Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО пропали популярные детские лекарства. Речь идет о препаратах «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»

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В Ноябрьске (ЯНАО) возникли временные трудности с поставкой лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова. «Ко мне обратилась жена участника СВО, рассказала, что сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница бесплатно обеспечивает необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. Речь идет об отечественном препарате, который после введения санкций стали заказывать взамен импортного. Российский аналог хорошо себя зарекомендовал при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Данным препаратом по льготным рецептам в Ноябрьске обеспечиваются около 20 пациентов, кроме того, перебои с препаратом наблюдаются и в других населенных пунктах. Гудкова взяла решение вопроса с поставками препарата на особый контроль, для заказа препарата в департамент здравоохранения округа направлена заявка. Также она направила запрос в ведомство о точных сроках поставки лекарства. Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО пропали популярные детские лекарства. Речь идет о препаратах «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»
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