В ЯНАО возникли перебои с лекарством от эпилепсии

10 марта 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске нет препарата для лечения от эпилепсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) возникли временные трудности с поставкой лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова. «Ко мне обратилась жена участника СВО, рассказала, что сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница бесплатно обеспечивает необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. Речь идет об отечественном препарате, который после введения санкций стали заказывать взамен импортного. Российский аналог хорошо себя зарекомендовал при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Данным препаратом по льготным рецептам в Ноябрьске обеспечиваются около 20 пациентов, кроме того, перебои с препаратом наблюдаются и в других населенных пунктах. Гудкова взяла решение вопроса с поставками препарата на особый контроль, для заказа препарата в департамент здравоохранения округа направлена заявка. Также она направила запрос в ведомство о точных сроках поставки лекарства. Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО пропали популярные детские лекарства. Речь идет о препаратах «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»

В Ноябрьске (ЯНАО) возникли временные трудности с поставкой лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова. «Ко мне обратилась жена участника СВО, рассказала, что сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница бесплатно обеспечивает необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. Речь идет об отечественном препарате, который после введения санкций стали заказывать взамен импортного. Российский аналог хорошо себя зарекомендовал при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения», — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Данным препаратом по льготным рецептам в Ноябрьске обеспечиваются около 20 пациентов, кроме того, перебои с препаратом наблюдаются и в других населенных пунктах. Гудкова взяла решение вопроса с поставками препарата на особый контроль, для заказа препарата в департамент здравоохранения округа направлена заявка. Также она направила запрос в ведомство о точных сроках поставки лекарства. Ранее URA.RU рассказало, что из аптек ЯНАО пропали популярные детские лекарства. Речь идет о препаратах «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»