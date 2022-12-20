Жители ЯНАО пожаловались, что из аптек пропали популярные препараты для детей

В аптеках ЯНАО отсутствуют детские препараты «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»

21 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Популярные препараты для детей пропали из аптек ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что из аптек города исчез популярный препарат для малышей, который назначают для профилактики и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Также читательница URA.RU сообщила, что в аптеках отсутствует детское жаропонижающее. «Ни в одной аптеке города невозможно найти „Бифиформ Бэби“. Также столкнулась с тем, что в наличии нет и детского жаропонижающего „Нурофен“. Когда ребенок болеет, он очень необходим», — объяснила собеседница агентства. На сайте местных аптек действительно отсутствует препарат «Бифиформ Бэби». Агентство проверило сайты «Аптека от склада», «Ригла», а также «Экона». Что касаемо «Нурофена» для детей, то в «Аптеке от склада» и «Ригла» указанного препарата на складе нет. «Бифиформ Бэби» нет в аптеках очень давно и закончились запасы. Его просто перестали возить. Но почему это произошло, мы не знаем», — рассказал фармацевт. Ранее сообщалось, что из аптек округа пропали импортные препараты для лечения гриппа. Их нет в нескольких городах ЯНАО.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что из аптек города исчез популярный препарат для малышей, который назначают для профилактики и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Также читательница URA.RU сообщила, что в аптеках отсутствует детское жаропонижающее. «Ни в одной аптеке города невозможно найти „Бифиформ Бэби“. Также столкнулась с тем, что в наличии нет и детского жаропонижающего „Нурофен“. Когда ребенок болеет, он очень необходим», — объяснила собеседница агентства. На сайте местных аптек действительно отсутствует препарат «Бифиформ Бэби». Агентство проверило сайты «Аптека от склада», «Ригла», а также «Экона». Что касаемо «Нурофена» для детей, то в «Аптеке от склада» и «Ригла» указанного препарата на складе нет. «Бифиформ Бэби» нет в аптеках очень давно и закончились запасы. Его просто перестали возить. Но почему это произошло, мы не знаем», — рассказал фармацевт. Ранее сообщалось, что из аптек округа пропали импортные препараты для лечения гриппа. Их нет в нескольких городах ЯНАО.