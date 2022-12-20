20 декабря 2022
19 декабря 2022

Жители ЯНАО пожаловались, что из аптек пропали популярные препараты для детей

В аптеках ЯНАО отсутствуют детские препараты «Бифиформ Бэби» и «Нурофен»
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная аптека-музей. Челябинск, касса, аптека, грипп, фармацевт, музей, орви, карантин
Популярные препараты для детей пропали из аптек ЯНАО Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что из аптек города исчез популярный препарат для малышей, который назначают для профилактики и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Также читательница URA.RU сообщила, что в аптеках отсутствует детское жаропонижающее.

«Ни в одной аптеке города невозможно найти „Бифиформ Бэби“. Также столкнулась с тем, что в наличии нет и детского жаропонижающего „Нурофен“. Когда ребенок болеет, он очень необходим», — объяснила собеседница агентства.

На сайте местных аптек действительно отсутствует препарат «Бифиформ Бэби». Агентство проверило сайты «Аптека от склада», «Ригла», а также «Экона». Что касаемо «Нурофена» для детей, то в «Аптеке от склада» и «Ригла» указанного препарата на складе нет. «Бифиформ Бэби» нет в аптеках очень давно и закончились запасы. Его просто перестали возить. Но почему это произошло, мы не знаем», — рассказал фармацевт.

Ранее сообщалось, что из аптек округа пропали импортные препараты для лечения гриппа. Их нет в нескольких городах ЯНАО.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась, что из аптек города исчез популярный препарат для малышей, который назначают для профилактики и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Также читательница URA.RU сообщила, что в аптеках отсутствует детское жаропонижающее. «Ни в одной аптеке города невозможно найти „Бифиформ Бэби“. Также столкнулась с тем, что в наличии нет и детского жаропонижающего „Нурофен“. Когда ребенок болеет, он очень необходим», — объяснила собеседница агентства. На сайте местных аптек действительно отсутствует препарат «Бифиформ Бэби». Агентство проверило сайты «Аптека от склада», «Ригла», а также «Экона». Что касаемо «Нурофена» для детей, то в «Аптеке от склада» и «Ригла» указанного препарата на складе нет. «Бифиформ Бэби» нет в аптеках очень давно и закончились запасы. Его просто перестали возить. Но почему это произошло, мы не знаем», — рассказал фармацевт. Ранее сообщалось, что из аптек округа пропали импортные препараты для лечения гриппа. Их нет в нескольких городах ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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