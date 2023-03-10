Автобус протащил мужчину по дороге на 20 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 73-летний мужчина вечером 10 марта заходил в автобус №25 на остановке «Универсам», но он не устоял на ногах и упал, его ноги зажало дверьми. Водитель общественного транспорта не заметил этого и поехал, так автобус протащил дедушку 20 метров, сообщает очевидец.

«Сегодня около пяти вечера дедушка садился в автобус, но не смог удержаться на ногах и упал. Его ноги зажало дверями, а водитель не заметил этого и поехал. Пенсионера протащило по дороге 20 метров», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.

Когда водитель заметил застрявшего 73-летнего мужчину, то остановил автобус и выбежал к нему. Он помахал руками, зашел обратно в транспортное средство и уехал, добавил очевидец. Прохожие помогли дедушке, они довезли его до дома. «Спасибо добрым людям, они хотели вызвать скорую, но мужчина отказался», — отметил очевидец. Госавтоинспекция Нижнего Тагила организует проверку по данному происшествию, рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автобус протащил девушку по проезжей части. Ей зажало ногу дверьми, когда она выходила из автобуса.

Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»