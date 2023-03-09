Ирина Франчук из Курганской области приняла участие в съемке выпуска передачи Андрея Малахова Фото: Дарья Попова © URA.RU

Участница ансамбля «Беседа» из Катайского муниципального округа (Курганская область) Ирина Франчук выступила на передаче «Привет, Андрей». Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«11 марта в 18:00 на телеканале „Россия“ выйдет в эфир передача „Привет, Андрей“, участницей которой стала наша звездочка, вокалистка ансамбля „Беседа“ Ирина Франчук. В ток-шоу Андрея Малахова будут звучать хиты 90-х», — указано в посте группы.

В промо-ролике к новому выпуску передачи показали кадры, на которых Франчук исполняет песню «Синие лебеди» Наташи Королевой. Также жительница Катайского округа подарила Андрею Малахову шарф. «Этот шарф передает атмосферу 90-х годов», — пояснила Франчук.

Ранее URA.RU писало, что пара из Кургана приняла участие в свадебном проекте от телеканала «Пятница». Будущие супруги устроили праздники почти на миллион рублей, чтобы выиграть у соперниц из других городов.