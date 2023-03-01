Пара из Кургана ради шоу на «Пятнице» потратила почти миллион рублей на свадьбу

02 марта 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Курганская пара приняла участие в популярном шоу о свадьбах на телеканале «Пятница» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пара Юлии и Александра из Кургана приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница», на котором устроили торжество за 900 000 рублей. Об этом сообщили в эфире программы. «Свадьба Юлии и Александра из города Кургана. Стиль: европейский. Бюджет: 900 000 рублей. Торжество проходило в одном из курганских ресторанов», — передают ведущие шоу на «Пятнице». Организация свадьбы в европейском стиле курганцам обошлась в 900 тысяч рублей (самая дорогая среди других участников). Юлия рассказала, что все к празднику подготавливали сами: взяли напрокат мебель, привезли в банкетный зал и расставили. Регистрация была выездной и проходила в том же ресторане. Особенностью свадьбы, которую устроили курганцы, является использование зеркал (именно зеркало Юлия принесла соперницам в качестве пригласительного билета на свадьбу). В реалити-шоу «Четыре свадьбы» невесты пытаются обойти своих соперниц и сыграть лучшую свадьбу. Во время объявления результатов участники закрывают глаза и к победительнице подходит ее супруг. Супруги заняли второе место по итогам голосования других участниц (всего у Юлии и Александра 44 балла). Ранее URA.RU писало, что участие в шоу от телеканала «Пятница» приняла пара из Екатеринбурга. Ради победы супруги сыграли свадьбу в стриптиз-клубе. На организацию такого торжества пара потратила полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пара Юлии и Александра из Кургана приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница», на котором устроили торжество за 900 000 рублей. Об этом сообщили в эфире программы. «Свадьба Юлии и Александра из города Кургана. Стиль: европейский. Бюджет: 900 000 рублей. Торжество проходило в одном из курганских ресторанов», — передают ведущие шоу на «Пятнице». Организация свадьбы в европейском стиле курганцам обошлась в 900 тысяч рублей (самая дорогая среди других участников). Юлия рассказала, что все к празднику подготавливали сами: взяли напрокат мебель, привезли в банкетный зал и расставили. Регистрация была выездной и проходила в том же ресторане. Особенностью свадьбы, которую устроили курганцы, является использование зеркал (именно зеркало Юлия принесла соперницам в качестве пригласительного билета на свадьбу). В реалити-шоу «Четыре свадьбы» невесты пытаются обойти своих соперниц и сыграть лучшую свадьбу. Во время объявления результатов участники закрывают глаза и к победительнице подходит ее супруг. Супруги заняли второе место по итогам голосования других участниц (всего у Юлии и Александра 44 балла). Ранее URA.RU писало, что участие в шоу от телеканала «Пятница» приняла пара из Екатеринбурга. Ради победы супруги сыграли свадьбу в стриптиз-клубе. На организацию такого торжества пара потратила полмиллиона рублей.