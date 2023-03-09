09 марта 2023

Губернатору Моору ищут оппонентов-спойлеров на праймериз ЕР

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Праймериз кандидатов в губернаторы от партии
Моор пока официально не объявил о выдвижении на новый срок полномочий Фото:

Губернатору Тюменской области Александру Моору ищут технических оппонентов на предварительное голосование «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По итогам праймериз будет определен кандидат в губернаторы региона от ЕР.

«На предварительном голосовании выдвинутся три кандидата — Моор, кто-то из ХМАО, кто-то из ЯНАО. Два последних будут спойлерами. Имен пока нет, власти еще не решили, кто будет участвовать в этом», — рассказал инсайдер.

В реготделении ЕР агентству ответили, что кандидаты от партии будут определены по итогам праймериз, в которых могут принять участие все жители Тюменской области. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая.

Губернатора Тюменской области 10 сентября будут выбирать на территории юга региона, а также ХМАО и ЯНАО. Сам Моор пока официально не объявил о выдвижении на новый срок полномочий.

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Губернатору Тюменской области Александру Моору ищут технических оппонентов на предварительное голосование «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По итогам праймериз будет определен кандидат в губернаторы региона от ЕР. «На предварительном голосовании выдвинутся три кандидата — Моор, кто-то из ХМАО, кто-то из ЯНАО. Два последних будут спойлерами. Имен пока нет, власти еще не решили, кто будет участвовать в этом», — рассказал инсайдер. В реготделении ЕР агентству ответили, что кандидаты от партии будут определены по итогам праймериз, в которых могут принять участие все жители Тюменской области. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Губернатора Тюменской области 10 сентября будут выбирать на территории юга региона, а также ХМАО и ЯНАО. Сам Моор пока официально не объявил о выдвижении на новый срок полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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