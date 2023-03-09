Губернатору Моору ищут оппонентов-спойлеров на праймериз ЕР

Моор пока официально не объявил о выдвижении на новый срок полномочий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатору Тюменской области Александру Моору ищут технических оппонентов на предварительное голосование «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По итогам праймериз будет определен кандидат в губернаторы региона от ЕР.

«На предварительном голосовании выдвинутся три кандидата — Моор, кто-то из ХМАО, кто-то из ЯНАО. Два последних будут спойлерами. Имен пока нет, власти еще не решили, кто будет участвовать в этом», — рассказал инсайдер.

В реготделении ЕР агентству ответили, что кандидаты от партии будут определены по итогам праймериз, в которых могут принять участие все жители Тюменской области. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая.

Губернатора Тюменской области 10 сентября будут выбирать на территории юга региона, а также ХМАО и ЯНАО. Сам Моор пока официально не объявил о выдвижении на новый срок полномочий.