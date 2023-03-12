В курганском правительстве нашли замену бывшему помощнику губернатора

В правительстве Курганской области назначали начальника контрольного управления

В правительстве Курганской области — новое назначение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве закрыли позицию, пустовавшую год. Новым начальником контрольного управления, которым ранее был экс-помощник губернатора Павел Каргаполов (сейчас первый замглавы Кургана), стал Денис Лисицын. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Спустя год назначили руководителя контрольного управления. Ранее Лисицын возглавлял отдел по работе с обращениями граждан в правительстве», — уточнил собеседник агентства. Еще один инсайдер из политического окружения подтвердил информацию о назначении. На новой должности Лисицын будет отвечать за подготовку поручений губернатора, контролировать их исполнение, курировать работу общественной приемной президента РФ в области и главы региона.

На сайте курганского правительства в разделе «Органы власти» указано, что в аппарате губернатора начальником контрольного управления является Денис Лисицын. В департамент и информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать назначение. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Каргаполов в декабре 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности первого замглавы Кургана. В феврале прошлого года его официально утвердили на этой должности. В правительстве области он работал на различных должностях — в управлении государственной службы и кадров, отделе по профилактике коррупционных правонарушений, отделе протокола. При Шумкове он в статусе помощника губернатора руководил контрольным управлением.