Алексей Текслер сел за руль нового троллейбуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в пятницу показали производственные мощности первого в областном центре завода холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) по производству новых низкопольных троллейбусов. Глава региона остался доволен состоянием нового транспорта.

«Прекрасные новые троллейбусы, электробусы и автобусы скоро можно будет увидеть не только в Челябинске, но и других городах России. Я горжусь, что сейчас в Челябинской области открывается новое производство важное не только для области, но и для всей страны», — сказал в приветственной речи глава региона.

По словам Текслера, первые 20 низкопольных троллейбусов появятся на дорогах города уже в ближайшие месяцы. Он отметил, что решение об открытии в городе нового производства было принято исходя из потребности региона.

«Можно было приобрести троллейбусы. Но мы решили пойти дальше, нашли диалог с группой Синара, чтобы производить качественный современный транспорт с челябинской пропиской», — добавил глава региона.

О создании нового предприятия в Челябинске по производству городского транспорта заявили в середине июня 2022 года. Директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин тогда сообщил, что первоначальных мощностей предприятия хватит на выпуск 350 единиц техники в год. На втором этапе проекта производство будет увеличено до 1,5 тысяч единиц. Помимо троллейбусов на предприятии собираются производить электробусы.

Новые низкопольные троллейбусы собираются вручную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые 20 новых троллейбусов появятся на дорогах в ближайшие месяцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производством троллейбусов занимается холдинг «Синара — Транспортные Машины» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU