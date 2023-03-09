09 марта 2023

Челябинскому губернатору продемонстрировали мощности завода по производству новых троллейбусов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Синара. Челябинск
Алексей Текслер сел за руль нового троллейбуса Фото:

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в пятницу показали производственные мощности первого в областном центре завода холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) по производству новых низкопольных троллейбусов. Глава региона остался доволен состоянием нового транспорта.

«Прекрасные новые троллейбусы, электробусы и автобусы скоро можно будет увидеть не только в Челябинске, но и других городах России. Я горжусь, что сейчас в Челябинской области открывается новое производство важное не только для области, но и для всей страны», — сказал в приветственной речи глава региона.

По словам Текслера, первые 20 низкопольных троллейбусов появятся на дорогах города уже в ближайшие месяцы. Он отметил, что решение об открытии в городе нового производства было принято исходя из потребности региона.

«Можно было приобрести троллейбусы. Но мы решили пойти дальше, нашли диалог с группой Синара, чтобы производить качественный современный транспорт с челябинской пропиской», — добавил глава региона.

О создании нового предприятия в Челябинске по производству городского транспорта заявили в середине июня 2022 года. Директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин тогда сообщил, что первоначальных мощностей предприятия хватит на выпуск 350 единиц техники в год. На втором этапе проекта производство будет увеличено до 1,5 тысяч единиц. Помимо троллейбусов на предприятии собираются производить электробусы.

Синара. Челябинск
Новые низкопольные троллейбусы собираются вручную
Фото:
Синара. Челябинск
Первые 20 новых троллейбусов появятся на дорогах в ближайшие месяцы
Фото:
Синара. Челябинск
Производством троллейбусов занимается холдинг «Синара — Транспортные Машины»
Фото:
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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в пятницу показали производственные мощности первого в областном центре завода холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) по производству новых низкопольных троллейбусов. Глава региона остался доволен состоянием нового транспорта. «Прекрасные новые троллейбусы, электробусы и автобусы скоро можно будет увидеть не только в Челябинске, но и других городах России. Я горжусь, что сейчас в Челябинской области открывается новое производство важное не только для области, но и для всей страны», — сказал в приветственной речи глава региона. По словам Текслера, первые 20 низкопольных троллейбусов появятся на дорогах города уже в ближайшие месяцы. Он отметил, что решение об открытии в городе нового производства было принято исходя из потребности региона. «Можно было приобрести троллейбусы. Но мы решили пойти дальше, нашли диалог с группой Синара, чтобы производить качественный современный транспорт с челябинской пропиской», — добавил глава региона. О создании нового предприятия в Челябинске по производству городского транспорта заявили в середине июня 2022 года. Директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин тогда сообщил, что первоначальных мощностей предприятия хватит на выпуск 350 единиц техники в год. На втором этапе проекта производство будет увеличено до 1,5 тысяч единиц. Помимо троллейбусов на предприятии собираются производить электробусы.
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