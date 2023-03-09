Свердловчанка всегда верила, что крупный выигрыш в лотерею возможен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионерка из Свердловской области Нина Ивановна М. (по просьбе героини фамилия не раскрывается) выиграла в лотерею 300 453 415 рублей. 73-летняя женщина призналась, что накануне выигрыша видела астрологический прогноз, который сулил ей денежную прибыль. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал URA.RU, на что победительница потратит деньги.

О том, что двое жителей Свердловской и Челябинской областей выиграли на двоих 600 906 830 рублей, агентство сообщало ранее. Недавно выяснилось, что свердловчанкой оказалась 73-летняя пенсионерка Нина Ивановна — ее выигрыш составил 300 453 415 рублей. На оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» женщина призналась, что не хочет публичных выступлений.

«Сами понимаете, я человек в возрасте. Мне не хочется вокруг себя лишней суматохи. Но я поделилась своей историей победы, чтобы на примере показать, что выиграть в лотерею может любой участник», — цитируют слова победительницы в «Столото».

В прошлом Нина Ивановна работала в сфере торговли, сейчас она пенсионерка. В лотереях женщина участвует давно и ради развлечения. За годы участия у нее даже появилась комбинация, которую она использует в игровых полях билетов. На судьбоносный тираж она купила сразу два билета, и оба оказались счастливыми: по первому она выиграла 15 тысяч рублей, по второму — более 300 миллионов.

«До своего выигрыша я видела по телевизору астрологический прогноз: звезды сулили тельцам внезапную денежную прибыль. Я запомнила это предсказание! В сложное время деньги появились как нельзя кстати, теперь все материальные хлопоты отойдут на второй план. Я благодарна судьбе за такой подарок к 73-летию», — радуется победительница.

Она призналась представителям «Столото», что часть выигранных денег пойдет на поддержание здоровья ее и супруга, часть — на помощь сыну, а также средства будут потрачены на поездку на южный курорт России. «Возможно, всей семьей отправимся в путешествие за границу. Знаю точно, что жизнь изменится в лучшую сторону», — говорит пенсионерка.

Нина Ивановна хранит все купленные лотерейные билеты в специальном кошельке вместе с иконой Матроны. Женщина полагает, что выигрыш в лотерею — подарок с небес. Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»