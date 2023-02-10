Уральцы выиграли по 300 миллионов, но не знают об этом

Два жителя Свердловской и Челябинской области выиграли на двоих более 600 млн рублей

Возможно, счастливцы еще не знают о своей удаче Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сразу двое жителей Урала — свердловчанин и челябинец — выиграли по 300 миллионов рублей. Счастливцы еще не обратились за своими суперпризами, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Вечером 9 февраля в ходе 5823-го распределительного тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран многомиллионный суперприз — 600 906 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Победителями стали жители Свердловской и Челябинской областей. Выигрыш каждого составил 300 453 415 рублей», — уточнили в «Столото».

Победители еще не обратились в лотерейный центр за выигрышами, поэтому их имена неизвестны. Однако есть информация, что оба счастливчика купили билеты за 350 рублей в фирменных точках продаж «Столото».

Ранее житель Свердловской области последовал примеру мамы и выиграл в новогоднем тираже миллион рублей. Он признавался, что его мама долгие годы покупала лотерейные билеты, поэтому он тоже решил испытать удачу.