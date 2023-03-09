09 марта 2023

Студентов уральского вуза массово сняли с пар из-за сообщения о минировании. Фото

Неизвестный заявил о минировании УрГАУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгортранс. Курган, снег, пандус, ограничительная лента
В настоящее время здание УрГАУ оцеплено Фото:

Студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании, поступившее от неизвестного сегодня утром.

«Пришло сообщение о минировании. Нас всех вывели на улицу и полчаса держат», — сообщил URA.RU один из студентов. В настоящее время здание вуза оцеплено. На месте работают силовики.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.

Здание УрГАУ оцепили силовики из-за сообщений о минировании
Здание оцепили силовики
Фото:

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Студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании, поступившее от неизвестного сегодня утром. «Пришло сообщение о минировании. Нас всех вывели на улицу и полчаса держат», — сообщил URA.RU один из студентов. В настоящее время здание вуза оцеплено. На месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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