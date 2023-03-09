Студентов уральского вуза массово сняли с пар из-за сообщения о минировании. Фото

Неизвестный заявил о минировании УрГАУ

10 марта 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В настоящее время здание УрГАУ оцеплено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании, поступившее от неизвестного сегодня утром. «Пришло сообщение о минировании. Нас всех вывели на улицу и полчаса держат», — сообщил URA.RU один из студентов. В настоящее время здание вуза оцеплено. На месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Здание оцепили силовики Фото: читатель URA.RU

Студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании, поступившее от неизвестного сегодня утром. «Пришло сообщение о минировании. Нас всех вывели на улицу и полчаса держат», — сообщил URA.RU один из студентов. В настоящее время здание вуза оцеплено. На месте работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.