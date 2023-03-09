В настоящее время здание УрГАУ оцеплено
Студентов Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) сняли с пар. Поводом послужило сообщение о минировании, поступившее от неизвестного сегодня утром.
«Пришло сообщение о минировании. Нас всех вывели на улицу и полчаса держат», — сообщил URA.RU один из студентов. В настоящее время здание вуза оцеплено. На месте работают силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.
Здание оцепили силовики
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