Врач раскрыла, какие витамины свердловчанам полезно принимать во время поста

«Гемотест»: восполнить дефицит жизненно важных веществ помогает сбалансированный рацион

10 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Чтобы восполнить запасы витаминов, можно принимать биодобавки, но только после консультации с врачом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Великий пост, который в эти дни соблюдают многие православные свердловчане, может быть опасен. На время поста из рациона исключаются некоторые продукты: мясо, молоко, яйца, рыба, а в определенные дни — и растительное масло. Как предупредить дефицит витаминов и минералов во время Великого поста и не допустить истощения организма, журналисту URA.RU рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Строгие пищевые ограничения могут привести к дефициту питательных веществ. Например, мясо — это ценный источник витаминов группы B. Они нужны для нормального кроветворения и полноценной работы нервной системы и сердца. А еще мясные продукты содержат легкоусвояемое железо», — объясняет врач. Длительный отказ от яиц и молочных продуктов может привести к дефициту витаминов A, D. «Все эти вещества жизненно важны: они поддерживают иммунную систему, участвуют в образовании костной и хрящевой ткани, помогают мозгу справляться с нагрузками. Без морепродуктов организму будет не хватать йода и омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца, сосудов, щитовидной железы», — отмечает врач-эксперт Екатерина Кашух. Иногда люди пытаются получить максимум пользы из одного продукта, так называемого суперфуда. «Считается, что суперфуды — ягоды годжи или асаи, семена чиа и другие — содержат максимальную концентрацию витаминов и минералов. Однако ученые сходятся во мнении, что существенных преимуществ для здоровья у таких продуктов нет. Восполнить дефицит жизненно важных веществ помогает сбалансированный рацион, который включает разрешенные в пост продуты. К примеру, разнообразные крупы в сочетании с бобовыми помогут справиться с нехваткой железа и витаминов группы B», — рассказывает специалист лаборатории. Компенсировать недостаток витамина A можно, включив в меню желтые и оранжевые фрукты и овощи. А вот запасы йода и витамина D восстановить не так просто: в растительной пище этих веществ крайне мало. Здесь на помощь придут биодобавки. «Однако их бесконтрольный прием может навредить здоровью, вызвать побочные эффекты. Поэтому важно сначала проконсультироваться с врачом и проверить состояние здоровья, сдав общий анализ крови, а также исследования на уровень железа и витаминов A, D, B. Такой подход поможет провести пост с пользой не только для души, но и для тела», — резюмировала Кашух. Ранее URA.RU писало о том, как свердловским мужчинам сохранить здоровье на долгие годы. Тогда врач рекомендовала раз в год проверять биохимические показатели крови. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великий пост, который в эти дни соблюдают многие православные свердловчане, может быть опасен. На время поста из рациона исключаются некоторые продукты: мясо, молоко, яйца, рыба, а в определенные дни — и растительное масло. Как предупредить дефицит витаминов и минералов во время Великого поста и не допустить истощения организма, журналисту URA.RU рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Строгие пищевые ограничения могут привести к дефициту питательных веществ. Например, мясо — это ценный источник витаминов группы B. Они нужны для нормального кроветворения и полноценной работы нервной системы и сердца. А еще мясные продукты содержат легкоусвояемое железо», — объясняет врач. Длительный отказ от яиц и молочных продуктов может привести к дефициту витаминов A, D. «Все эти вещества жизненно важны: они поддерживают иммунную систему, участвуют в образовании костной и хрящевой ткани, помогают мозгу справляться с нагрузками. Без морепродуктов организму будет не хватать йода и омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца, сосудов, щитовидной железы», — отмечает врач-эксперт Екатерина Кашух. Иногда люди пытаются получить максимум пользы из одного продукта, так называемого суперфуда. «Считается, что суперфуды — ягоды годжи или асаи, семена чиа и другие — содержат максимальную концентрацию витаминов и минералов. Однако ученые сходятся во мнении, что существенных преимуществ для здоровья у таких продуктов нет. Восполнить дефицит жизненно важных веществ помогает сбалансированный рацион, который включает разрешенные в пост продуты. К примеру, разнообразные крупы в сочетании с бобовыми помогут справиться с нехваткой железа и витаминов группы B», — рассказывает специалист лаборатории. Компенсировать недостаток витамина A можно, включив в меню желтые и оранжевые фрукты и овощи. А вот запасы йода и витамина D восстановить не так просто: в растительной пище этих веществ крайне мало. Здесь на помощь придут биодобавки. «Однако их бесконтрольный прием может навредить здоровью, вызвать побочные эффекты. Поэтому важно сначала проконсультироваться с врачом и проверить состояние здоровья, сдав общий анализ крови, а также исследования на уровень железа и витаминов A, D, B. Такой подход поможет провести пост с пользой не только для души, но и для тела», — резюмировала Кашух. Ранее URA.RU писало о том, как свердловским мужчинам сохранить здоровье на долгие годы. Тогда врач рекомендовала раз в год проверять биохимические показатели крови.