Врач раскрыла, как свердловским мужчинам сохранить здоровье на долгие годы

«Гемотест»: свердловчанам нужно раз в год проверять биохимические показатели крови

04 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

У мужчин старше 40 лет часто диагностируют болезни сердца, сосудов, печени и почек Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловским мужчинам необходимо раз в год проверять биохимические показатели крови. Какие проблемы со здоровьем возникают у мужчин в зрелом возрасте, как их избежать и какие показатели здоровья отслеживать в первую очередь поделилась с корреспондентом URA.RU врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Существует популярная шутка о том, что мужчина идет к врачу, когда обломок копья в спине мешает ему спать. На самом деле, большинство проблем со здоровьем лучше решать на ранней стадии, когда они проще всего поддаются лечению. У мужчин старше 40 лет часто диагностируют болезни сердца, сосудов, печени и почек. При этом нарушения в организме могут начаться значительно раньше. У каждого второго свердловчанина старше 25 лет повышено давление, а у каждого десятого мужчины старше 45 лет выявлена стенокардия», — рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Заболевания часто развиваются без боли и других неприятных симптомов. Чтобы заметить их, пока они не причинили серьезного вреда здоровью, стоит раз в год проверять биохимические показатели крови — маркер здоровья сосудов холестерин, а также АЛТ, АСТ и креатинин, показатели состояния печени и почек. «Не стоит забывать о здоровье „второго сердца“ мужчины — предстательной железы. С возрастом она может увеличиваться в размерах и меняться по своей структуре. Из-за патологических процессов нарушается мочеиспускание, возникают проблемы с потенцией», — предупреждает эксперт. После 50 лет у мужчин резко повышается риск развития рака простаты. «На ранних стадиях онкологическое заболевание хорошо поддается лечению. Чтобы своевременно выявить опухоль, нужно минимум один раз в год сдавать кровь для проверки уровня общего и свободного ПСА — простатического специфического антигена», — делится Кашух. Еще одно серьезное заболевание, которому подвержены зрелые мужчины — рак толстой кишки, или колоректальный рак. «Каждый год его диагностируют более чем у 600 000 человек. Две трети из них — пациенты старше 40 лет с заболеванием на поздней стадии. Чтобы выявить болезнь и вовремя начать лечение, нужно ежегодно сдавать иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. Регулярные профилактические обследования — минимум один раз в год — необходимо делать каждому мужчине, который стремится к активному долголетию», — резюмирует кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области продолжает расти число мужчин с эректильной дисфункцией. Чаще всего это связано с неправильным образом жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловским мужчинам необходимо раз в год проверять биохимические показатели крови. Какие проблемы со здоровьем возникают у мужчин в зрелом возрасте, как их избежать и какие показатели здоровья отслеживать в первую очередь поделилась с корреспондентом URA.RU врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Существует популярная шутка о том, что мужчина идет к врачу, когда обломок копья в спине мешает ему спать. На самом деле, большинство проблем со здоровьем лучше решать на ранней стадии, когда они проще всего поддаются лечению. У мужчин старше 40 лет часто диагностируют болезни сердца, сосудов, печени и почек. При этом нарушения в организме могут начаться значительно раньше. У каждого второго свердловчанина старше 25 лет повышено давление, а у каждого десятого мужчины старше 45 лет выявлена стенокардия», — рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Заболевания часто развиваются без боли и других неприятных симптомов. Чтобы заметить их, пока они не причинили серьезного вреда здоровью, стоит раз в год проверять биохимические показатели крови — маркер здоровья сосудов холестерин, а также АЛТ, АСТ и креатинин, показатели состояния печени и почек. «Не стоит забывать о здоровье „второго сердца“ мужчины — предстательной железы. С возрастом она может увеличиваться в размерах и меняться по своей структуре. Из-за патологических процессов нарушается мочеиспускание, возникают проблемы с потенцией», — предупреждает эксперт. После 50 лет у мужчин резко повышается риск развития рака простаты. «На ранних стадиях онкологическое заболевание хорошо поддается лечению. Чтобы своевременно выявить опухоль, нужно минимум один раз в год сдавать кровь для проверки уровня общего и свободного ПСА — простатического специфического антигена», — делится Кашух. Еще одно серьезное заболевание, которому подвержены зрелые мужчины — рак толстой кишки, или колоректальный рак. «Каждый год его диагностируют более чем у 600 000 человек. Две трети из них — пациенты старше 40 лет с заболеванием на поздней стадии. Чтобы выявить болезнь и вовремя начать лечение, нужно ежегодно сдавать иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. Регулярные профилактические обследования — минимум один раз в год — необходимо делать каждому мужчине, который стремится к активному долголетию», — резюмирует кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области продолжает расти число мужчин с эректильной дисфункцией. Чаще всего это связано с неправильным образом жизни.