Мэрии в ЯНАО массово ищут руководителей

10 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Больше всего управленцев требуются в мэрию Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В муниципалитеты ЯНАО массово набирают на работу руководителей. На сайтах по поиску работы размещено 12 вакансий на должность управленцев. «Вакансия — начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), администрация Красноселькупского района. Зарплата от 70 207 рублей», — говорится на сайте центра занятости населения и поиска работы. В окружном банке вакансий говорится, что департамент по труду и социальной защите населения мэрии Салехарда ищет начальника отдела мер социальной поддержки с зарплатой от 70 до 130 тысяч рублей. В администрацию Ямальского района нужен начальник отдела опеки и попечительства управления правового обеспечения департамента образования. Зарплата от 85 тысяч рублей. «Управление культуры администрации города Ноябрьска ищет начальника отдела (специализированного в прочих отраслях). Заработная плата 65000 — 75000 рублей», — говорится в электронном центре занятости населения. Туда же нужен управляющий делами на зарплату от 88 тысяч рублей и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства с оплатой от 59 тысяч рублей. На Сабетту ищут начальника информационно-аналитического управления и нормативно-правового отдела правового управления. В финансово-экономический и административный отдел Шурышкарского района также ищут начальника отдела. Ему обещают платить 85 тысяч рублей. В мэрию Ноябрьска срочно требуется заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — от 49 тысяч рублей. «Начальник аналитического отдела правового управления в администрацию Ноябрьска. Оплата труда договорная. Требуется на работу начальник отдела, вакансия Лабытнанги. Зарплата от 40 605 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В муниципалитеты ЯНАО массово набирают на работу руководителей. На сайтах по поиску работы размещено 12 вакансий на должность управленцев. «Вакансия — начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), администрация Красноселькупского района. Зарплата от 70 207 рублей», — говорится на сайте центра занятости населения и поиска работы. В окружном банке вакансий говорится, что департамент по труду и социальной защите населения мэрии Салехарда ищет начальника отдела мер социальной поддержки с зарплатой от 70 до 130 тысяч рублей. В администрацию Ямальского района нужен начальник отдела опеки и попечительства управления правового обеспечения департамента образования. Зарплата от 85 тысяч рублей. «Управление культуры администрации города Ноябрьска ищет начальника отдела (специализированного в прочих отраслях). Заработная плата 65000 — 75000 рублей», — говорится в электронном центре занятости населения. Туда же нужен управляющий делами на зарплату от 88 тысяч рублей и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства с оплатой от 59 тысяч рублей. На Сабетту ищут начальника информационно-аналитического управления и нормативно-правового отдела правового управления. В финансово-экономический и административный отдел Шурышкарского района также ищут начальника отдела. Ему обещают платить 85 тысяч рублей. В мэрию Ноябрьска срочно требуется заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — от 49 тысяч рублей. «Начальник аналитического отдела правового управления в администрацию Ноябрьска. Оплата труда договорная. Требуется на работу начальник отдела, вакансия Лабытнанги. Зарплата от 40 605 тысяч рублей», — сказано в сообщении.