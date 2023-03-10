Из свердловских аптек пропал популярный европейский антидепрессант

Свердловчане не могут купить в аптеках препарат «Финлепсин»

В аптеках Свердловской области проблемы с покупкой препарата, так как он есть не во всех фармсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных антипсихотических препаратов перестал массово продаваться в аптеках Свердловской области. Речь идет о препарате «Финлепсин». Больше всего это ощущается в аптечных сетях маленьких городов региона. Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат показан для лечения депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести. Он также оказывает антидиуретическое действие и обладает анальгезирующим действием у больных с невралгией.

«Благодаря препарату „Финлепсин“ пациенты начинают жить полноценной жизнью. Со временем исчезает тревога и налаживается сон. Самое главное — пропадают навязчивые мысли. Пациенты ощущают прилив энергии и сил, что дает им стимул жить дальше», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что дефицита антидепрессантов в аптеках Свердловской области не наблюдается. «Рекомендую пациентам не паниковать, так как препаратов хватит на всех. Важно лишь вовремя обратиться за профессиональной медицинской помощью, а желательно — записаться на прием к своему лечащему врачу, который и подберет новую терапию», — отметила она.

Показания препарата «Финлепсин»:

Эпилепсия;

Невралгия тройничного нерва;

Идиопатическая невралгия языкоглоточного нерва;

Боли при диабетической полиневропатии;

Эпилептиформные судороги при рассеянном склерозе;

Синдром алкогольной абстиненции (тревога, судороги, гипервозбудимость, нарушения сна);

Психотические расстройства (аффективные и шизоаффективные расстройства, психозы, нарушения функции лимбической системы).

Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкций некоторые медикаменты перестали массово продаваться или вовсе пропали из свердловских аптек. Например, не стало таких препаратов, как «Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», свечи ибупрофена.