09 марта 2023

В челябинском доме престарелых задушили пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
В убийстве подозревают другого престарелого постояльца Фото:

В одном из частных домов престарелых в Челябинске задушили 88-летнего пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают другого постояльца пансионата.

«После проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчину задушили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщил источник. Отмечается, что в убийстве подозревают другого престарелого постояльца пансионата.

По данным URA.RU, оба пенсионера находились в пансионате на постоянной основе. Труп мужчины обнаружил сотрудник медицинской бригады, дежурящей в пансионате.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В одном из частных домов престарелых в Челябинске задушили 88-летнего пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают другого постояльца пансионата. «После проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчину задушили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщил источник. Отмечается, что в убийстве подозревают другого престарелого постояльца пансионата. По данным URA.RU, оба пенсионера находились в пансионате на постоянной основе. Труп мужчины обнаружил сотрудник медицинской бригады, дежурящей в пансионате. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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