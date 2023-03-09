В челябинском доме престарелых задушили пенсионера

В убийстве подозревают другого престарелого постояльца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из частных домов престарелых в Челябинске задушили 88-летнего пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают другого постояльца пансионата.

«После проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчину задушили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщил источник. Отмечается, что в убийстве подозревают другого престарелого постояльца пансионата.

По данным URA.RU, оба пенсионера находились в пансионате на постоянной основе. Труп мужчины обнаружил сотрудник медицинской бригады, дежурящей в пансионате.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.