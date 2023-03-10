В Свердловской области проведут масштабный ремонт дорог и мостов

10 марта 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Ремонт дорог продлится с 2023 по 2025 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Соответствующую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом, сообщает департамент информационной политики. «Капитально отремонтировать планируется 12 участков общей протяженностью 75 километров. Среди них несколько отрезков Режевского тракта, участки дороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в районе Ирбита, отрезок дороги Верхняя Синячиха — Ирбит и другие», — рассказали в ДИП. Также ремонт пройдет на 27 участках дорог протяженностью более 160 километров. «Среди них отрезки Серовского тракта, продолжатся ремонты дорог на территории Арамильского и Сысертского городских округов, на территории Нижнесергинского муниципального района», — сообщили представители правительства. Будут отремонтированы дороги, которые соединяют малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. К таким участкам относятся дороги к поселку Нейво-Шайтанский, к селу Большие Карзи, Косья и другие. Обновление коснется и 35 больших и малых мостов. «Среди них мосты на территории Слободо-Туринского, Таборинского муниципальных районов, Тавдинского, Серовского, Североуральского, Качканарского городских округов и других», — заявили областные власти. Также будут установлены недостающие устройства освещения, светофоры и сделаны тротуары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Соответствующую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом, сообщает департамент информационной политики. «Капитально отремонтировать планируется 12 участков общей протяженностью 75 километров. Среди них несколько отрезков Режевского тракта, участки дороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в районе Ирбита, отрезок дороги Верхняя Синячиха — Ирбит и другие», — рассказали в ДИП. Также ремонт пройдет на 27 участках дорог протяженностью более 160 километров. «Среди них отрезки Серовского тракта, продолжатся ремонты дорог на территории Арамильского и Сысертского городских округов, на территории Нижнесергинского муниципального района», — сообщили представители правительства. Будут отремонтированы дороги, которые соединяют малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. К таким участкам относятся дороги к поселку Нейво-Шайтанский, к селу Большие Карзи, Косья и другие. Обновление коснется и 35 больших и малых мостов. «Среди них мосты на территории Слободо-Туринского, Таборинского муниципальных районов, Тавдинского, Серовского, Североуральского, Качканарского городских округов и других», — заявили областные власти. Также будут установлены недостающие устройства освещения, светофоры и сделаны тротуары.