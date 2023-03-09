На федеральной радиостанции высмеяли заявление мэрии Кургана о защите от собак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Радиоведущий Сергей Стиллавин в эфире своей программы «Стиллавин и его друзья» высмеял инструкцию мэрии Кургана по защите от бездомных собак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили курганцы, которые услышали эфир на федеральной радиостанции «Маяк».

«Инструкция на все случаи жизни. Мэрия Кургана выпустила инструкцию о том, как защититься от бездомных собак при помощи зонтов. При нападении собаки следует повернуться к ней лицом и использовать все, что есть под рукой: зонтик, камни, палку», — цитирует Стиллавин курганскую администрацию.

В эфире радиоведущий оставил новость из Курагана «на сладкое». В своей инструкции мэрия порекомендовала попавшим в беду курганцам спасаться от бродячих псов на гаражах. «Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, пишут в мэрии Кургана, лазать умеют плохо. Ну что же, успокоили, товарищи. Спасибо», — пояснил Стиллавин в эфире.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана предложила жителям отбиваться от бродячих собак с помощью зонта. Также сотрудники администрации отметили, что весной начинается брачный период о этих животных.