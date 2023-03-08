Мэрия Кургана предложила отбиваться от бездомных собак зонтами

09 марта 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана заявили о том, что у бездомных собак весной начинается брачный период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана предложили защищаться от нападения бездомных собак зонтами, а также камнями и палками. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии. «При нападении собаки следует повернуться к ней лицом. Для защиты можно использовать все, что есть под рукой: зонтик, камни, палку. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо», — указано на сайте мэрии. По словам работников администрации, при укусе следует промыть и обработать рану водородом, а вокруг раны смазать йодом. За квалифицированной помощью следует обратиться к медработникам. Сотрудники мэрии также рекомендуют не подкармливать бродячих псов. По информации на сайте, после прикармливания собаки начинают охранять и защищать свою территорию. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) собаки «терроризируют» целую улицу. Местные жители заявили об агрессивном поведении бродячих псов в зимнее время. В Щучье собака набросилась на двух девочек перед Новым годом. Младшую из них животному удалось укусить.

В администрации Кургана предложили защищаться от нападения бездомных собак зонтами, а также камнями и палками. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии. «При нападении собаки следует повернуться к ней лицом. Для защиты можно использовать все, что есть под рукой: зонтик, камни, палку. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо», — указано на сайте мэрии. По словам работников администрации, при укусе следует промыть и обработать рану водородом, а вокруг раны смазать йодом. За квалифицированной помощью следует обратиться к медработникам. Сотрудники мэрии также рекомендуют не подкармливать бродячих псов. По информации на сайте, после прикармливания собаки начинают охранять и защищать свою территорию. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) собаки «терроризируют» целую улицу. Местные жители заявили об агрессивном поведении бродячих псов в зимнее время. В Щучье собака набросилась на двух девочек перед Новым годом. Младшую из них животному удалось укусить.