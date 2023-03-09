09 марта 2023

Махонин и Демкин поддержали пермскую команду КВН на Первом канале

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, демкин алексей, махонин дмитрий, махонин с демкиным
Дмитрия Махонина и Алексея Демкина не часто можно увидеть вместе, говорит Бежанян Фото:

В эфире Первого канала 11 марта выйдет игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов». Поддержать сборную на запись шоу приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин. Об этом рассказал член Ассоциации развития КВН Прикамья, депутат Осинского городского округа Армен Бежанян.

«Я года три уже в политике, и ни разу за это время, ни на одном мероприятии не видел одновременно главу города Перми и губернатора края. А тут оба пришли поддержать молодую команду» — отметил он в соцсети «ВКонтакте».

Запись программы происходила в конце февраля. В эфире 1/8 Высшей лиги КВН покажут на Первом канале 11 марта в 21:35. Кроме пермяков за выход в ¼ будут бороться команды из Москвы, Ленинградской области, Орла и Казахстана.

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В эфире Первого канала 11 марта выйдет игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов». Поддержать сборную на запись шоу приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин. Об этом рассказал член Ассоциации развития КВН Прикамья, депутат Осинского городского округа Армен Бежанян. «Я года три уже в политике, и ни разу за это время, ни на одном мероприятии не видел одновременно главу города Перми и губернатора края. А тут оба пришли поддержать молодую команду» — отметил он в соцсети «ВКонтакте». Запись программы происходила в конце февраля. В эфире 1/8 Высшей лиги КВН покажут на Первом канале 11 марта в 21:35. Кроме пермяков за выход в ¼ будут бороться команды из Москвы, Ленинградской области, Орла и Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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