Махонин и Демкин поддержали пермскую команду КВН на Первом канале

10 марта 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Дмитрия Махонина и Алексея Демкина не часто можно увидеть вместе, говорит Бежанян Фото: Сергей Русанов © URA.RU В эфире Первого канала 11 марта выйдет игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов». Поддержать сборную на запись шоу приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин. Об этом рассказал член Ассоциации развития КВН Прикамья, депутат Осинского городского округа Армен Бежанян. «Я года три уже в политике, и ни разу за это время, ни на одном мероприятии не видел одновременно главу города Перми и губернатора края. А тут оба пришли поддержать молодую команду» — отметил он в соцсети «ВКонтакте». Запись программы происходила в конце февраля. В эфире 1/8 Высшей лиги КВН покажут на Первом канале 11 марта в 21:35. Кроме пермяков за выход в ¼ будут бороться команды из Москвы, Ленинградской области, Орла и Казахстана.

В эфире Первого канала 11 марта выйдет игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов». Поддержать сборную на запись шоу приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин. Об этом рассказал член Ассоциации развития КВН Прикамья, депутат Осинского городского округа Армен Бежанян. «Я года три уже в политике, и ни разу за это время, ни на одном мероприятии не видел одновременно главу города Перми и губернатора края. А тут оба пришли поддержать молодую команду» — отметил он в соцсети «ВКонтакте». Запись программы происходила в конце февраля. В эфире 1/8 Высшей лиги КВН покажут на Первом канале 11 марта в 21:35. Кроме пермяков за выход в ¼ будут бороться команды из Москвы, Ленинградской области, Орла и Казахстана.