В Челябинске задержали водителя автобуса, работавшего под наркотиками

В Челябинске задержали водителя автобуса, который, следуя по маршруту №15, оказался под наркотиками. О том, что мужчину поставили на учет, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«Вблизи улицы Косарева, 63 был остановлен автобус, следующий по маршруту № 15. У водителя автобуса выявлены признаки опьянения. Он был направлен в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования. В ходе у водителя установлено состояние наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве.
Мужчину 35 лет поставили на наркологический учет. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.