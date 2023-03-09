09 марта 2023

В Челябинске задержали водителя автобуса, работавшего под наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Водителю грозит от полутора до двух лет лишения прав и штраф Фото:

В Челябинске задержали водителя автобуса, который, следуя по маршруту №15, оказался под наркотиками. О том, что мужчину поставили на учет, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Вблизи улицы Косарева, 63 был остановлен автобус, следующий по маршруту № 15. У водителя автобуса выявлены признаки опьянения. Он был направлен в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования. В ходе у водителя установлено состояние наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве.

Мужчину 35 лет поставили на наркологический учет. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».

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В Челябинске задержали водителя автобуса, который, следуя по маршруту №15, оказался под наркотиками. О том, что мужчину поставили на учет, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Вблизи улицы Косарева, 63 был остановлен автобус, следующий по маршруту № 15. У водителя автобуса выявлены признаки опьянения. Он был направлен в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования. В ходе у водителя установлено состояние наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве. Мужчину 35 лет поставили на наркологический учет. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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