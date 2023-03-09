В Челябинске задержали водителя автобуса, работавшего под наркотиками

10 марта 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Водителю грозит от полутора до двух лет лишения прав и штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержали водителя автобуса, который, следуя по маршруту №15, оказался под наркотиками. О том, что мужчину поставили на учет, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Вблизи улицы Косарева, 63 был остановлен автобус, следующий по маршруту № 15. У водителя автобуса выявлены признаки опьянения. Он был направлен в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования. В ходе у водителя установлено состояние наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве. Мужчину 35 лет поставили на наркологический учет. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».

В Челябинске задержали водителя автобуса, который, следуя по маршруту №15, оказался под наркотиками. О том, что мужчину поставили на учет, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Вблизи улицы Косарева, 63 был остановлен автобус, следующий по маршруту № 15. У водителя автобуса выявлены признаки опьянения. Он был направлен в наркологический кабинет для проведения медицинского освидетельствования. В ходе у водителя установлено состояние наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве. Мужчину 35 лет поставили на наркологический учет. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения».