Тюмень увела подрядчика у властей ЯНАО. Инсайд

Подрядчик властей ЯНАО реконструирует аэропорт в Тюмени

10 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО не могут найти инвестора на реконструкцию аэропорта в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюмень увела у ямальских властей подрядчика из-за чего власти ЯНАО перенесли сроки реконструкции аэропорта в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Желающих вкладываться в аэропорт Салехарда не так много. А точнее потенциальный инвестор был один — „Лимак Маращ“, который реконструировал аэропорт Нового Уренгоя. Только его переманила Тюмень, которая на ремонт своего „Рощино“ выделила более 14 млрд рублей», — сообщил источник. При этом в планах у правительства было сдать новейший аэропорт в эксплуатацию в сентябре 2023 года. В 2021 году власти даже нашли компанию, которая за 86 миллионов рублей согласилась проектировать комплекс. Однако в феврале этого года губернатор Артюхов заявил, что только концессионный конкурс будет объявлен не раньше второго полугодия. «О том, когда будет сдан аэропорт уже разговоры не идут», — отметил инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что реконструкция аэропорта в Салехарде пройдет по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Артюхов отмечал, что новый аэропорт будет готов в 2027 или 2028 году.

Тюмень увела у ямальских властей подрядчика из-за чего власти ЯНАО перенесли сроки реконструкции аэропорта в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах. «Желающих вкладываться в аэропорт Салехарда не так много. А точнее потенциальный инвестор был один — „Лимак Маращ“, который реконструировал аэропорт Нового Уренгоя. Только его переманила Тюмень, которая на ремонт своего „Рощино“ выделила более 14 млрд рублей», — сообщил источник. При этом в планах у правительства было сдать новейший аэропорт в эксплуатацию в сентябре 2023 года. В 2021 году власти даже нашли компанию, которая за 86 миллионов рублей согласилась проектировать комплекс. Однако в феврале этого года губернатор Артюхов заявил, что только концессионный конкурс будет объявлен не раньше второго полугодия. «О том, когда будет сдан аэропорт уже разговоры не идут», — отметил инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что реконструкция аэропорта в Салехарде пройдет по новоуренгойскому сценарию — через концессионные механизмы. Артюхов отмечал, что новый аэропорт будет готов в 2027 или 2028 году.