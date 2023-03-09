09 марта 2023

В челябинском районе опрокинулся автобус с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, осень, масочный режим
В автобусе ехали пассажиры, трое из них получили травмы Фото:

Рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея (Челябинская область) 10 марта перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Внутри находились пассажиры, трое из которых пострадали в результате ДТП», — сообщили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель 1970 года рождения имеет водительский стаж с 1992 года. За последний год его привлекали к административной ответственности два раза.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали водителя автобуса №15, который 28 февраля вышел на рейс под наркотиками. Мужчину поставили на наркологический учет и завели административное дело по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения).

Автобус ПАЗ перевернулся на 4-м км дороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей
Фото:

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Рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея (Челябинская область) 10 марта перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Внутри находились пассажиры, трое из которых пострадали в результате ДТП», — сообщили в ведомстве. По данным Госавтоинспекции региона, водитель 1970 года рождения имеет водительский стаж с 1992 года. За последний год его привлекали к административной ответственности два раза. Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали водителя автобуса №15, который 28 февраля вышел на рейс под наркотиками. Мужчину поставили на наркологический учет и завели административное дело по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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