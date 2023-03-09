В челябинском районе опрокинулся автобус с пассажирами. Фото

10 марта 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В автобусе ехали пассажиры, трое из них получили травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея (Челябинская область) 10 марта перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Внутри находились пассажиры, трое из которых пострадали в результате ДТП», — сообщили в ведомстве. По данным Госавтоинспекции региона, водитель 1970 года рождения имеет водительский стаж с 1992 года. За последний год его привлекали к административной ответственности два раза. Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали водителя автобуса №15, который 28 февраля вышел на рейс под наркотиками. Мужчину поставили на наркологический учет и завели административное дело по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения). Автобус ПАЗ перевернулся на 4-м км дороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей Фото: паблик «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в «ВКонтакте»

Рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея (Челябинская область) 10 марта перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Внутри находились пассажиры, трое из которых пострадали в результате ДТП», — сообщили в ведомстве. По данным Госавтоинспекции региона, водитель 1970 года рождения имеет водительский стаж с 1992 года. За последний год его привлекали к административной ответственности два раза. Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали водителя автобуса №15, который 28 февраля вышел на рейс под наркотиками. Мужчину поставили на наркологический учет и завели административное дело по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения).