В Пермском крае бывший мэр решил вновь побороться за власть

Экс-глава Осинского района в Пермском крае намерен бороться за пост главы Добрянки

10 марта 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Яков Лузянин подал документы на участие в конкурсе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший глава Осинского района (сейчас — городской округ) Пермского края Яков Лузянин намерен бороться за пост главы Добрянского городского округа. Лузянин, занимающий должность заместителя главы Добрянки, подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. Всего на конкурс подано три заявки. «На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добрянского городского округа поступило еще две заявки. Документы подал экс-глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Добрянского округа по вопросам ЖКХ Яков Лузянин», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Основным претендентом на пост мэра, по данным издания, считается Антонов. Ранее документы на участие в конкурсе направил экс-чиновник, отвечавший в мэрии Добрянки за культуру, спорт и молодежную политику, Алексей Махнев. Прием документов от кандидатов завершится 13 марта, конкурс-испытание назначен на 23 марта. Прежний глава Добрянксого округа Константин Лызов оставил должность в связи с переходом в администрацию губернатора Пермского края. Лузянин до прихода в администрацию Добрянки занимал пост главы Осинского района.

Бывший глава Осинского района (сейчас — городской округ) Пермского края Яков Лузянин намерен бороться за пост главы Добрянского городского округа. Лузянин, занимающий должность заместителя главы Добрянки, подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. Всего на конкурс подано три заявки. «На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добрянского городского округа поступило еще две заявки. Документы подал экс-глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Добрянского округа по вопросам ЖКХ Яков Лузянин», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. Основным претендентом на пост мэра, по данным издания, считается Антонов. Ранее документы на участие в конкурсе направил экс-чиновник, отвечавший в мэрии Добрянки за культуру, спорт и молодежную политику, Алексей Махнев. Прием документов от кандидатов завершится 13 марта, конкурс-испытание назначен на 23 марта. Прежний глава Добрянксого округа Константин Лызов оставил должность в связи с переходом в администрацию губернатора Пермского края. Лузянин до прихода в администрацию Добрянки занимал пост главы Осинского района.