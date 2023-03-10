Колебание курса валют повлияет на расходы тюменских дачников

Стоимость на семена, садовые удобрения и инвентарь изменится от 10 до 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в преддверии начала дачного сезона взлетели цены на семена, садовый инвентарь и удобрения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников. По их словам, большая часть товаров — импортная и их стоимость зависит от колебания курса.

«Цены начали повышаться еще с декабря. Мы еженедельно делаем заказы и от поставки к поставке цены меняются не в лучшую сторону. Сильно возросли цены на импортные семена из Голландии, Америки, Германии. Большинство семян не нашего производства, и их цена зависит от курса. Российская селекция в плачевном состоянии. В России очень мало что производят. Несколько видов капусты, зелени, все остальное — привозное. Ввоз семян в Россию не ограничен, но доставляется тяжелым путем. То же касается и удобрений. Подорожали и грунты, и удобрения, и пестициды», — рассказала корреспонденту URA.RU директор крестьянского хозяйства «Плодовое» Светлана Гаврилова.

Повышение цен на товары для садоводов подтвердили в сети магазинов «Садовод». «Все поставщики прислали письма, что цены будут расти от 10 до 30%. Вообще на все товары — и на инвентарь, и на семена. Стоимость начала меняться с февраля, затем в марте, дальше видно будет. Цена зависит от того, что будет использоваться в производстве: если есть импортные компоненты, то, например, с ростом евро цены будут расти», — рассказала управляющая магазином «Садовод».

По ее словам, поставщики иногда могут идти на хитрость, чтобы замаскировать повышение цен. «Некоторые поставщики по семенам уменьшают объем пачки. Цена остается та же, а объем — уменьшается. Был 1 грамм семян морковки, стало 0,5», — добавляют в «Садоводе».