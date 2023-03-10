В тюменской колонии не хватает надзирателей за зеками

В колонию-поселение, которая находится в деревне Лыткина (Тюменская область, Тобольский район), требуются инспекторы для надзора за заключенными. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России».
«В колонию-поселение №9 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области требуются инспекторы отдела режима и охраны (пять человек). Обязанности: осуществление надзора за осужденными», — говорится в тексте вакансии.
Колония, в которой не хватает сотрудников, расположена в деревне Лыткина Тобольского района. Ее наполняемость чуть менее 200 человек. В учреждении содержат заключенных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
За надзор за осужденными новым сотрудникам предлагают платить от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит суточными сменами, с 8:00 до 8:00. В случае, если работники приедут из других населенных пунктов, им предоставят жилье — частный дом.
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