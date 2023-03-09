В ДТП с автобусом в челябинском районе погибла пассажирка

10 марта 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Врачи пытались спасти женщину от смерти Фото: Илья Московец © URA.RU В ДТП с автобусом, произошедшем 10 марта рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея Челябинской области, погибла одна из пассажирок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, женщину пытались спасти в медучреждении. «В результате ДТП пострадало пять пассажиров. А один пассажир, женщина 1943 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, водитель пассажирского автобуса работал третий день на этом маршруте. Ранее он перевозил людей в Челябинске. В ДТП он не пострадал. Информация о ДТП с автобусом поступила днем. Изначально число пострадавших в аварии ровнялось трем. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

В ДТП с автобусом, произошедшем 10 марта рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея Челябинской области, погибла одна из пассажирок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, женщину пытались спасти в медучреждении. «В результате ДТП пострадало пять пассажиров. А один пассажир, женщина 1943 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, водитель пассажирского автобуса работал третий день на этом маршруте. Ранее он перевозил людей в Челябинске. В ДТП он не пострадал. Информация о ДТП с автобусом поступила днем. Изначально число пострадавших в аварии ровнялось трем. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.