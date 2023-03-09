09 марта 2023

В ДТП с автобусом в челябинском районе погибла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи пытались спасти женщину от смерти Фото:

В ДТП с автобусом, произошедшем 10 марта рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея Челябинской области, погибла одна из пассажирок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, женщину пытались спасти в медучреждении.

«В результате ДТП пострадало пять пассажиров. А один пассажир, женщина 1943 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным URA.RU, водитель пассажирского автобуса работал третий день на этом маршруте. Ранее он перевозил людей в Челябинске. В ДТП он не пострадал.

Информация о ДТП с автобусом поступила днем. Изначально число пострадавших в аварии ровнялось трем. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

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В ДТП с автобусом, произошедшем 10 марта рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея Челябинской области, погибла одна из пассажирок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, женщину пытались спасти в медучреждении. «В результате ДТП пострадало пять пассажиров. А один пассажир, женщина 1943 года рождения, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, водитель пассажирского автобуса работал третий день на этом маршруте. Ранее он перевозил людей в Челябинске. В ДТП он не пострадал. Информация о ДТП с автобусом поступила днем. Изначально число пострадавших в аварии ровнялось трем. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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