Экс-разведчик США предсказал, что сделает Путин после победы в СВО

Экс-разведчик США Риттер: после победы в СВО у Путина будет два сценария

10 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин реализует один из двух сценариев после победы в СВО, считает Скотт Риттер Фото: Владимир Андреев © URA.RU После победы России в специальной военной операции будет два сценария: политический и военный. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Военное решение заключается в том, чтобы отодвинуть границы НАТО на 150 километров. Именно такая дальность у самых лучших ракетных установок ЕС. Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России», — предположил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале журналиста Стивена Гарднера. Риттер спрогнозировал, что российская армия останется на территории Украины, пока не ликвидирует всех нацистов в стране. Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечают в Минобороны РФ, российская армия не ведет боевые действия в жилых районах страны. В Кремле также заявляли, что СВО не ставит перед собой задачу свержения украинской власти.

После победы России в специальной военной операции будет два сценария: политический и военный. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Военное решение заключается в том, чтобы отодвинуть границы НАТО на 150 километров. Именно такая дальность у самых лучших ракетных установок ЕС. Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России», — предположил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале журналиста Стивена Гарднера. Риттер спрогнозировал, что российская армия останется на территории Украины, пока не ликвидирует всех нацистов в стране. Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечают в Минобороны РФ, российская армия не ведет боевые действия в жилых районах страны. В Кремле также заявляли, что СВО не ставит перед собой задачу свержения украинской власти.