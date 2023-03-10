Экс-разведчик США предсказал, что сделает Путин после победы в СВО

Экс-разведчик США Риттер: после победы в СВО у Путина будет два сценария
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин реализует один из двух сценариев после победы в СВО, считает Скотт Риттер Фото:

После победы России в специальной военной операции будет два сценария: политический и военный. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Военное решение заключается в том, чтобы отодвинуть границы НАТО на 150 километров. Именно такая дальность у самых лучших ракетных установок ЕС. Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России», — предположил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале журналиста Стивена Гарднера. Риттер спрогнозировал, что российская армия останется на территории Украины, пока не ликвидирует всех нацистов в стране.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечают в Минобороны РФ, российская армия не ведет боевые действия в жилых районах страны. В Кремле также заявляли, что СВО не ставит перед собой задачу свержения украинской власти.

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После победы России в специальной военной операции будет два сценария: политический и военный. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Военное решение заключается в том, чтобы отодвинуть границы НАТО на 150 километров. Именно такая дальность у самых лучших ракетных установок ЕС. Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России», — предположил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале журналиста Стивена Гарднера. Риттер спрогнозировал, что российская армия останется на территории Украины, пока не ликвидирует всех нацистов в стране. Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечают в Минобороны РФ, российская армия не ведет боевые действия в жилых районах страны. В Кремле также заявляли, что СВО не ставит перед собой задачу свержения украинской власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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