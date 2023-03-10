Экс-разведчик США предсказал, что сделает Путин после победы в СВО

После победы России в специальной военной операции будет два сценария: политический и военный. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Военное решение заключается в том, чтобы отодвинуть границы НАТО на 150 километров. Именно такая дальность у самых лучших ракетных установок ЕС. Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России», — предположил Скотт Риттер в эфире на youtube-канале журналиста Стивена Гарднера. Риттер спрогнозировал, что российская армия останется на территории Украины, пока не ликвидирует всех нацистов в стране.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Как отмечают в Минобороны РФ, российская армия не ведет боевые действия в жилых районах страны. В Кремле также заявляли, что СВО не ставит перед собой задачу свержения украинской власти.
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