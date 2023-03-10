В Минобороны РФ ответили на вопрос о возобновлении мобилизации

Минобороны РФ: дополнительных мероприятий по частичной мобилизации не ведется и не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Минобороны разоблачили фейки о возобновлении частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России не планируется дополнительных наборов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Уточняется, что большое количество недостоверной информации касательно мобилизации публикуется в оппозиционных СМИ, чтобы создать панические настроения среди россиян. В случае получения сомнительной информации в министерстве порекомендовали обращаться на «горячую линию».

Дополнительную «горячую линию» по вопросам СВО открыли в начале марта. По вопросам СВО россиянам следует обращаться на номер 122, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России не планируется дополнительных наборов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Уточняется, что большое количество недостоверной информации касательно мобилизации публикуется в оппозиционных СМИ, чтобы создать панические настроения среди россиян. В случае получения сомнительной информации в министерстве порекомендовали обращаться на «горячую линию». Дополнительную «горячую линию» по вопросам СВО открыли в начале марта. По вопросам СВО россиянам следует обращаться на номер 122, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...