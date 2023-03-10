В Минобороны РФ ответили на вопрос о возобновлении мобилизации

В России не планируется дополнительных наборов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Уточняется, что большое количество недостоверной информации касательно мобилизации публикуется в оппозиционных СМИ, чтобы создать панические настроения среди россиян. В случае получения сомнительной информации в министерстве порекомендовали обращаться на «горячую линию».
Дополнительную «горячую линию» по вопросам СВО открыли в начале марта. По вопросам СВО россиянам следует обращаться на номер 122, передает RT.
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В России не планируется дополнительных наборов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Уточняется, что большое количество недостоверной информации касательно мобилизации публикуется в оппозиционных СМИ, чтобы создать панические настроения среди россиян. В случае получения сомнительной информации в министерстве порекомендовали обращаться на «горячую линию». Дополнительную «горячую линию» по вопросам СВО открыли в начале марта. По вопросам СВО россиянам следует обращаться на номер 122, передает RT.