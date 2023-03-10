Военный эксперт объяснил, почему ВСУ бросают своих бойцов при отступлении. Видео

Военный эксперт Кнутов: украинские мобилизованные думают только о том, чтобы выжить
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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, ВСУ, украинские военные, stock
Бойцы ВСУ не воспринимают друг друга как товарищей, рассказал Юрий Кнутов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что подразделения украинской армии формируются спонтанно, между бойцами не происходит боевого слаживания и они относятся друг к другу безответственно. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в ответ на запрос, почему украинские солдаты бросают своих товарищей при отступлении.

«Между военнослужащими не возникает нормальных, товарищеских отношений, когда один боец помогает другому. Здесь сразу же бросают в мясорубку, каждый думает только о себе, как выжить и уцелеть», — рассказал Юрий Кнутов «Пятому каналу». Он рассказал, что мобилизация на Украине происходит бессистемно, на улицах и в торговых центрах, людей хватают и отправляют в зону боевых действий без подготовки.

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинских мобилизованных свозят в Купянск, передает «Национальная служба новостей». Военные направляются в зону боевых действий без подготовки. Это также ведет к конфликтам между солдатами и военным командованием.

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Из-за того, что подразделения украинской армии формируются спонтанно, между бойцами не происходит боевого слаживания и они относятся друг к другу безответственно. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в ответ на запрос, почему украинские солдаты бросают своих товарищей при отступлении. «Между военнослужащими не возникает нормальных, товарищеских отношений, когда один боец помогает другому. Здесь сразу же бросают в мясорубку, каждый думает только о себе, как выжить и уцелеть», — рассказал Юрий Кнутов «Пятому каналу». Он рассказал, что мобилизация на Украине происходит бессистемно, на улицах и в торговых центрах, людей хватают и отправляют в зону боевых действий без подготовки. Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинских мобилизованных свозят в Купянск, передает «Национальная служба новостей». Военные направляются в зону боевых действий без подготовки. Это также ведет к конфликтам между солдатами и военным командованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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