Возбуждено дело по факту гибели челябинской пенсионерки в ДТП с автобусом

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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, автобус, пассажирский транспорт, городской автобус
После аварии с автобусом возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Руководителем следственного органа следственного отдела МВД по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры Верхнего Уфалея», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла 10 марта рядом с поселком Половинка. В результате ДТП с автобусом пострадали пять человек, погибла женщина 1943 года рождения. Водитель работал на маршруте третий день, он не пострадал.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Руководителем следственного органа следственного отдела МВД по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры Верхнего Уфалея», — уточнили в ведомстве. Авария произошла 10 марта рядом с поселком Половинка. В результате ДТП с автобусом пострадали пять человек, погибла женщина 1943 года рождения. Водитель работал на маршруте третий день, он не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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