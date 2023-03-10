Возбуждено дело по факту гибели челябинской пенсионерки в ДТП с автобусом

10 марта 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

После аварии с автобусом возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Руководителем следственного органа следственного отдела МВД по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры Верхнего Уфалея», — уточнили в ведомстве. Авария произошла 10 марта рядом с поселком Половинка. В результате ДТП с автобусом пострадали пять человек, погибла женщина 1943 года рождения. Водитель работал на маршруте третий день, он не пострадал.

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Руководителем следственного органа следственного отдела МВД по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры Верхнего Уфалея», — уточнили в ведомстве. Авария произошла 10 марта рядом с поселком Половинка. В результате ДТП с автобусом пострадали пять человек, погибла женщина 1943 года рождения. Водитель работал на маршруте третий день, он не пострадал.