От экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* ушла помощница. Фото

Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Екатеринбург, гусейнова лейла
Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана (основатель организации признан иноагентом в РФ) Фото:

Лейла Гусейнова, помощница экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), 10 марта объявила об увольнении из Фонда Ройзмана (основатель фонда признан иноагентом). Об этом Гусейнова сообщила сама.

«Ну вот и все. Друзья, с сегодняшнего дня я больше не работаю в Фонде Ройзмана. Я благодарна жизни за эти годы, бесценный опыт и всех вас», — написала Гусейнова в соцсети.

Лейла Гусейнова не стала раскрывать подробностей своего ухода, она отметила, что делится ими не собирается. Однако позднее она пообещала рассказать о своих новых проектах.

Гусейнова была одним из учредителей Фонда Ройзмана, который был основан в 2015 году. Она занимала должность менеджера по фандрайзингу, указано на сайте фонда. В обязанности такого специалиста входит поиск и привлечение благотворительных средств в организацию.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Заявление об увольнении Гусейновой
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Лейла Гусейнова, помощница экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), 10 марта объявила об увольнении из Фонда Ройзмана (основатель фонда признан иноагентом). Об этом Гусейнова сообщила сама. «Ну вот и все. Друзья, с сегодняшнего дня я больше не работаю в Фонде Ройзмана. Я благодарна жизни за эти годы, бесценный опыт и всех вас», — написала Гусейнова в соцсети. Лейла Гусейнова не стала раскрывать подробностей своего ухода, она отметила, что делится ими не собирается. Однако позднее она пообещала рассказать о своих новых проектах. Гусейнова была одним из учредителей Фонда Ройзмана, который был основан в 2015 году. Она занимала должность менеджера по фандрайзингу, указано на сайте фонда. В обязанности такого специалиста входит поиск и привлечение благотворительных средств в организацию. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...