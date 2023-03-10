Лейла Гусейнова, помощница экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), 10 марта объявила об увольнении из Фонда Ройзмана (основатель фонда признан иноагентом). Об этом Гусейнова сообщила сама.
«Ну вот и все. Друзья, с сегодняшнего дня я больше не работаю в Фонде Ройзмана. Я благодарна жизни за эти годы, бесценный опыт и всех вас», — написала Гусейнова в соцсети.
Лейла Гусейнова не стала раскрывать подробностей своего ухода, она отметила, что делится ими не собирается. Однако позднее она пообещала рассказать о своих новых проектах.
Гусейнова была одним из учредителей Фонда Ройзмана, который был основан в 2015 году. Она занимала должность менеджера по фандрайзингу, указано на сайте фонда. В обязанности такого специалиста входит поиск и привлечение благотворительных средств в организацию.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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