СК в Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка из-за глыбы льда

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика из-за упавшей глыбы льда в селе Фершампенуаз (Челябинская область). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«В вечернее время 10 марта при падении льда получил смертельные травмы мальчик. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают должностных лиц, которые отвечали за своевременную уборку льда со здания. Расследование взято на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области Петром Решетниковым.

Ранее сообщалось, что шестиклассник с друзьями гулял возле ФОКа и кидал снежки в глыбу льда, примерзшую к зданию. В какой-то момент наледь отошла от стены, мальчик не успел отскочить. Он погиб на месте, медики диагностировали перелом свода черепа.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика из-за упавшей глыбы льда в селе Фершампенуаз (Челябинская область). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «В вечернее время 10 марта при падении льда получил смертельные травмы мальчик. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства. Следователи устанавливают должностных лиц, которые отвечали за своевременную уборку льда со здания. Расследование взято на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области Петром Решетниковым. Ранее сообщалось, что шестиклассник с друзьями гулял возле ФОКа и кидал снежки в глыбу льда, примерзшую к зданию. В какой-то момент наледь отошла от стены, мальчик не успел отскочить. Он погиб на месте, медики диагностировали перелом свода черепа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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