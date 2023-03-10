СК в Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка из-за глыбы льда

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика из-за упавшей глыбы льда в селе Фершампенуаз (Челябинская область). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«В вечернее время 10 марта при падении льда получил смертельные травмы мальчик. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают должностных лиц, которые отвечали за своевременную уборку льда со здания. Расследование взято на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области Петром Решетниковым.

Ранее сообщалось, что шестиклассник с друзьями гулял возле ФОКа и кидал снежки в глыбу льда, примерзшую к зданию. В какой-то момент наледь отошла от стены, мальчик не успел отскочить. Он погиб на месте, медики диагностировали перелом свода черепа.