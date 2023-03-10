Аэропорт Магнитогорска закроют с 1 июня

Аэропорт закроют из-за ремонта взлетно-посадочной полосы Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) с 1 июня закроют на ремонт. Реконструкция взлетно-посадочной полосы продлится несколько месяцев.

«В Магнитогорске на несколько месяцев закроют аэропорт из-за замены взлетно-посадочной полосы. Это произойдет с 1 июня по 1 октября», — сообщил «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что ремонт будет проходить в середине взлетно-посадочной полосы, поэтому аэропорт не сможет отправлять и принимать самолеты. На сайте аэропорта информации о предстоящем закрытии и ремонте нет. В пресс-службу аэропорта направлен запрос.