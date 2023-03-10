Аэропорт Магнитогорска закроют с 1 июня

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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
Аэропорт закроют из-за ремонта взлетно-посадочной полосы Фото:

Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) с 1 июня закроют на ремонт. Реконструкция взлетно-посадочной полосы продлится несколько месяцев.

«В Магнитогорске на несколько месяцев закроют аэропорт из-за замены взлетно-посадочной полосы. Это произойдет с 1 июня по 1 октября», — сообщил «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что ремонт будет проходить в середине взлетно-посадочной полосы, поэтому аэропорт не сможет отправлять и принимать самолеты. На сайте аэропорта информации о предстоящем закрытии и ремонте нет. В пресс-службу аэропорта направлен запрос.

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Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) с 1 июня закроют на ремонт. Реконструкция взлетно-посадочной полосы продлится несколько месяцев. «В Магнитогорске на несколько месяцев закроют аэропорт из-за замены взлетно-посадочной полосы. Это произойдет с 1 июня по 1 октября», — сообщил «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что ремонт будет проходить в середине взлетно-посадочной полосы, поэтому аэропорт не сможет отправлять и принимать самолеты. На сайте аэропорта информации о предстоящем закрытии и ремонте нет. В пресс-службу аэропорта направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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